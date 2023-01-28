مكتب FBI يخترق مجموعة برامج فدية ويمنع حصولها على 130 مليون دولار

ويعتبر نموذج Hive "ransomware-as-a-service (RaaS)" هو إنشاء وبيع برامج الفدية، ثم تجنيد "المنتسبين" لإخراجها ونشرها، مع قيام مسؤولي Hive بخصم 20 بالمائة من أي عائدات ونشر البيانات المسروقة على موقع "HiveLeaks" إذا رفض شخص ما الدفع تستخدم الشركات التابعة، وفقًا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA)، طرقًا مثل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، واستغلال ثغرات مصادقة FortiToken، والوصول إلى شبكات VPN الخاصة بالشركة وأجهزة سطح المكتب البعيدة (باستخدام RDP) المحمية فقط من خلال عمليات تسجيل الدخول أحادية العامل.