"جوجل" تطلق تحديثًا لمحرك بحثها يدعم تقنيات الذكاء الصناعي لنتائج جديرة بالثقة

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لمحرك بحثها الشهير، يدعم تقنيات الذكاء الصناعي؛ للوصول إلى المزيد من النتائج الجديرة بالثقة.
وستعرض جوجل -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- نصًّا مميزًا أعلى صفحة نتائج الصفحة، يقدم مقتطفات مميزة، ويوفر إجابة سريعة على الأسئلة التي يرغب فيها المستخدم.
وسيعالج تحديث جوجل مشكلة ظهور نتائج بحث خاطئة، ليعرض للمستخدم أفضل النتائج، بناء على نتيجة بحثه السابقة، لمعالجة هذه المشكلة؛ بحيث يقلل من نسبة ظهور الأخطاء في المقتطفات بنحو 40%.
وسيكون التحديث متاحًا بثماني لغات، وهي البرتغالية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية والإسبانية واليابانية والإندونيسية، ووعدت بأن تُوَسعها إلى العربية قريبًا.