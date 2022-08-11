"جوجل" تطلق تحديثًا لمحرك بحثها يدعم تقنيات الذكاء الصناعي لنتائج جديرة بالثقة

وستعرض جوجل -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- نصًّا مميزًا أعلى صفحة نتائج الصفحة، يقدم مقتطفات مميزة، ويوفر إجابة سريعة على الأسئلة التي يرغب فيها المستخدم.