تسريباتٌ تكشف تفاصيل جديدة حول هواتف "جلاكسي إس 23" المرتقبة

وأشارت المصادر إلى أن بطارية هاتف "جلاكسي إس 23" ستبلغ 3900 ميللي أمبير في الساعة؛ فيما ستصبح بطارية "جلاكسي إس 23 بلس" 4700 ميللي أمبير في الساعة، أما بطارية هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" فستبلغ 5000 ميللي أمبير في الساعة.