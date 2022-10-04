تسريباتٌ تكشف تفاصيل جديدة حول هواتف "جلاكسي إس 23" المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تفاصيل جديدة حول هواتف "جلاكسي إس 23" المرتقبة.
وأوضحت المصادر، في تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، نية سامسونج زيادة سعة بطاريات هواتف "جلاكسي إس 23".
وأشارت المصادر إلى أن بطارية هاتف "جلاكسي إس 23" ستبلغ 3900 ميللي أمبير في الساعة؛ فيما ستصبح بطارية "جلاكسي إس 23 بلس" 4700 ميللي أمبير في الساعة، أما بطارية هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" فستبلغ 5000 ميللي أمبير في الساعة.
وتشير المصادر إلى أن هاتفي "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" سيحتويان على كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن تكشف رسميًّا سامسونج النقاب عن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 23" خلال الفترة المقبلة.