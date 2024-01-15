مصادر تكشف مواصفات مسربة لهواتف "آيفون 16"

كما أشارت المصادر إلى أن أجهزة "آيفون 16" ستحصل على تقنية الاتصالات اللاسلكية "واي فاي 6إي" الأسرع في العالم، والتي كانت موجودة في هواتف "آيفون 15 برو ماكس" فقط.