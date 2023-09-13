هل تطبق في جميع دول العالم؟.. خدمة جديدة "ثورية" في "آيفون" لمن ضلّوا الطريق بلا تغطية للشبكة ودون إنترنت

وكانت الشركة قد أطلقت الخدمة "Emergency SOS" للمرة الأولى العام الماضي في هاتف "آيفون 14"، لكن الخدمة الجديدة أكثر توسعًا لكونها مرتبطة الآن بجمعية السيارات عوضًا عن تحويل المكالمة إلى 911، كما هو الحال سابقًا.