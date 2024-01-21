تسريبات تكشف تصميم "آيباد آير" المرتقب

ويبدو من التسريبات، التي نشرها موقع "91 موبايلز" التقني المتخصص، أن "أبل" تخطط لأن تطلق هذا العام إصدارًا جديدًا من حواسيب "آيباد آير" اللوحية بقياس 12.9 بوصة، ليقترب بصورة كبيرة من حجم حاسبها اللوحي الحالي "آيباد برو".