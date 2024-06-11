إصدار تجريبي من "واتساب" على أندرويد يوفر ضوابط خصوصية أقوى

وكانت "واتساب" قد أضافت في وقت سابق لنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، ميزة "النافذة المنبثقة" الصغيرة، التي تتيح لك تغيير إعداد خصوصية تحديث الحالة بسهولة قبل نشر تحديث جديد.