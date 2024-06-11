إصدار تجريبي من "واتساب" على أندرويد يوفر ضوابط خصوصية أقوى

أطلقت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" إصدارًا تجريبيًّا جديدًا على نظام تشغيل "أندرويد" يوفر ضوابط خصوصية وصفتها بأنها "أقوى" من سابقتها.
وأشار موقع "واب إنفو" المعنيّ بنشر تحديثات "واتساب" الجديدة، أن الإصدار التجريبي الجديد سيسمح -لأول مرة- بإعداد خصوصية لحالة المستخدمين، وتوفير خيار لهم بالاختيار بين ظهور تحديثات الحالة لجميع جهات الاتصال أو تحديد جهات اتصال بعينها تظهر لهم أو لا تظهر لهم.
وكانت "واتساب" قد أضافت في وقت سابق لنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، ميزة "النافذة المنبثقة" الصغيرة، التي تتيح لك تغيير إعداد خصوصية تحديث الحالة بسهولة قبل نشر تحديث جديد.
ولم تعلن "واتساب" عن موعد طرح هذه الميزة إلى الإصدار العام الخاص بها حتى الآن.