"جوجل كروم" يحصل على 5 تحديثات كبيرة.. تعرّف عليها

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أن متصفحها الأشهر في العالم "جوجل كروم"، سيحصل على 5 تحديثات كبيرة، تتركز كلها في شريط العناوين الخاص به لجعله أكثر كفاءة.
وأفادت "جوجل" بحسب بيان رسمي، بأن أول التحديثات التي حصل عليها "جوجل كروم"، أن تقنية الإكمال التلقائي للعناوين أصبح أكثر ذكاء؛ حيث كان "كروم" في السابق يكمل عناوين "URL" فقط في حالة بداية كتابته بشكل صحيح؛ لكن حاليًا بدءًا من سطح المكتب ووصولًا إلى شريط العناوين سيقوم "كروم" بإكمال العناوين تلقائية بناء على أي كلمة استخدمها الشخص سابقًا في البحث عن الموقع بالويب؛ على سبيل المثال إذا كنت قد بحثت في الماضي عن "رحلات جوية"، وانتهى بك الأمر إلى Google Flights؛ فسيقوم المتصفح بإكمال عنوان URL لرحلات الطيران من Google تلقائيًّا عند البحث عن "رحلات جوية" مرة أخرى.
أما ثاني المزايا التي يقدّمها "كروم"، فهي قدرته على اقتراح المواقع الشهيرة حتى لو لم تقم بزيارتها مطلقًا أو أخطأت في كتابة عنوان URL الخاص بها.
على سبيل المثال، التحقق من Google Earth، ثم تنتقل إلى شريط عناوين "كروم"، وتبدأ في كتابة "جوجل إيرث"، ستجده في قمة المقترحات في القائمة المنسدلة.
ثالث المزايا المقدمة من "كروم"، هو أن شريط العناوين سيحتوي الآن على تصحيحات تلقائية للأخطاء الكتابية، وهذه الميزة تشرح نفسها إلى حد كبير.
ورابع المزايا، أن "كروم" يمكنه الآن البحث داخل مجلدات الإشارات المرجعية الخاصة بك مباشرة من شريط العناوين، وهي ميزة متاحة على إصدارات سطح المكتب والهاتف المحمول.
كل ما عليك فعله هو تضمين اسم المجلد في البحث، وستحصل على اقتراحات من تلك المجموعة.
الميزة الخامسة والأخيرة، تقول "جوجل" إن شريط عناوين "كروم" أصبح الآن أسهل في القراءة؛ بفضل التصميم المرئي المحسّن، كما أنه أكثر استجابة، ليتمكن من تقديم نتائج أسرع لك بمجرد بدء الكتابة.