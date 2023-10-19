"جوجل كروم" يحصل على 5 تحديثات كبيرة.. تعرّف عليها

وأفادت "جوجل" بحسب بيان رسمي، بأن أول التحديثات التي حصل عليها "جوجل كروم"، أن تقنية الإكمال التلقائي للعناوين أصبح أكثر ذكاء؛ حيث كان "كروم" في السابق يكمل عناوين "URL" فقط في حالة بداية كتابته بشكل صحيح؛ لكن حاليًا بدءًا من سطح المكتب ووصولًا إلى شريط العناوين سيقوم "كروم" بإكمال العناوين تلقائية بناء على أي كلمة استخدمها الشخص سابقًا في البحث عن الموقع بالويب؛ على سبيل المثال إذا كنت قد بحثت في الماضي عن "رحلات جوية"، وانتهى بك الأمر إلى Google Flights؛ فسيقوم المتصفح بإكمال عنوان URL لرحلات الطيران من Google تلقائيًّا عند البحث عن "رحلات جوية" مرة أخرى.