يوتيوب تطلق تحسينات كبرى في إصدارها للهواتف المحمولة.. تَعَرف على تفاصيلها

أطلقت منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب"، تحسيناتٍ كبرى على إصدارها للهواتف الذكية، يتضمن عددًا كبيرًا من المهام الجديدة لمستخدميها.
ويقدم موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تفصيلًا لعدد من هذه التحسينات والميزات الجديدة على "يوتيوب"، والتي ستتوفر للهواتف الذكية وسطح المكتب والتلفزيون، وتجعل التنقل فيما بينها أسهل وتمنح المستخدم تحكمًا دقيقًا في تشغيلها.
ولعل الميزة الجديدة الأكثر أهمية على "يوتيوب"، هي ميزة "البحث الدقيق"، التي ستسمح بمشاهدة جدول زمني مرئي للفيديو، ويمكنك البحث للأمام أو العثور على اللحظة الدقيقة التي تحتاجها في أي مقطع فيديو، كما يمكنك أيضًا النقر المزدوج بإصبعين لتخطي جزئية معينة.
أما التحديث الثاني في "يوتيوب" فهو خاصية Pinch to Zoom، التي تتيح لك رؤية جزء معين من الفيديو الذي تريده، بالوضعية التي تناسب شاشتك بالتكبير أو التصغير.
وأضافت منصة يوتيوب كذلك وضع Ambient Mode، لأولئك الذين يستخدمون الوضع الداكن؛ حيث يسمح بخروج الألوان بصورة أكثر تَناسبًا مع هذا الوضع؛ حيث يزيل أيضًا الحافة الصلبة بين الفيديو والخلفية السوداء، ويخلق تأثيرَ توهج ناعم مثالي.
ومن المتوقع أن تصل هذه التغييرات لكل المستخدمين تباعًا وبصورة تدريجية في كل دول العالم.