يوتيوب تطلق تحسينات كبرى في إصدارها للهواتف المحمولة.. تَعَرف على تفاصيلها

ولعل الميزة الجديدة الأكثر أهمية على "يوتيوب"، هي ميزة "البحث الدقيق"، التي ستسمح بمشاهدة جدول زمني مرئي للفيديو، ويمكنك البحث للأمام أو العثور على اللحظة الدقيقة التي تحتاجها في أي مقطع فيديو، كما يمكنك أيضًا النقر المزدوج بإصبعين لتخطي جزئية معينة.