بداية من فبراير.. "تويتر" يسمح لمستخدميه بـ"الطعن" على تعليق حساباتهم

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.