ذكاء اصطناعي بـ"ميزات بشرية".. تحديثات استثنائية لـ"آبل" في مساعدها "سيري"

ولم تعلن المصادر إذا كانت هذه المزايا الجديدة ستكون ضمن تقنيات "أبل إنتليجينس" الجديدة التي تنوي الشركة إطلاقها في تحديث "آي أو إس 18" المرتقب، أم أنها لا تزال تخضع للاختبار تمهيدًا لإطلاقها في وقت لاحق.