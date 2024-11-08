ذكاء اصطناعي بـ"ميزات بشرية".. تحديثات استثنائية لـ"آبل" في مساعدها "سيري"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز حاليًا لتحديثات كبرى في مساعدها الصوتي الذكي "سيري" ودعمه بتقنيات ذكاء اصطناعي توليدي استثنائية، تمنحه "ميزات بشرية".
وأوضحت المصادر أن "أبل" تسعى لإدخال تقنية "السمع الانتقالي" لمساعدها "سيري" في الفترة المقبلة.
وستعمل الميزة الجديدة على تجاهل "سيري" للأوامر المنطوقة في إعلانات أبل تقريبا، واقتصار تنفيذه للأوامر سيكون مقرونًا بصوت صاحبه.
وسيعمل "سيري" على مطابقة الصوت الملتقط بواسطة ميكروفونات الجهاز مع بصمات الصوت التي تم تنزيلها من أبل، وعند عدم وجود تطابق، يتم تعطيل أمر تشغيل "سيري" المعتاد.
من الناحية النظرية، هذا يعني أن أبل قد تجعل الأجهزة لا تتفاعل مع كلمات مثل "هاي سيري"، عندما تنطق في أحد الإعلانات مثلاً.
ولم تعلن المصادر إذا كانت هذه المزايا الجديدة ستكون ضمن تقنيات "أبل إنتليجينس" الجديدة التي تنوي الشركة إطلاقها في تحديث "آي أو إس 18" المرتقب، أم أنها لا تزال تخضع للاختبار تمهيدًا لإطلاقها في وقت لاحق.