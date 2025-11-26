تقنية
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يصدر تحذيرًا أمنيًا بشأن تحديثات منتجات NVIDIA
كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عن تنبيه أمني عاجل دعا فيه مستخدمي منتجات NVIDIA إلى المسارعة في إجراء التحديثات الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الشركة أصدرت توضيحًا تقنيًا حول التحديثات المتاحة عبر الرابط المخصص لذلك.
وأوضح المركز أن هذه التحديثات تأتي ضمن الإجراءات الدورية لمعالجة الثغرات المحتملة وتعزيز مستوى الحماية الرقمية للأجهزة، مؤكدًا أهمية التحديث الفوري لضمان رفع مستوى الأمان وحماية المستخدمين من المخاطر السيبرانية.
ودعا المركز جميع المستفيدين إلى متابعة الإصدارات الأمنية من الشركات التقنية والالتزام بالتحديثات أولًا بأول، بما يسهم في تقليل فرص الاستغلال وتحسين مستوى الدفاعات الرقمية.