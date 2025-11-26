المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يصدر تحذيرًا أمنيًا بشأن تحديثات منتجات NVIDIA

كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عن تنبيه أمني عاجل دعا فيه مستخدمي منتجات NVIDIA إلى المسارعة في إجراء التحديثات الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الشركة أصدرت توضيحًا تقنيًا حول التحديثات المتاحة عبر الرابط المخصص لذلك.