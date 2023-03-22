"إنستجرام" يعتمد تغييرات "مزعجة" في تقنية البحث الخاصة به

اتخذ موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قرارًا يُحدث تغييرات في تقنية "البحث" الخاص بمنصاته، وصفها البعض بأنها قد تكون "مزعجة" لمستخدميه.
وأوضحت شركة "ميتا" في بيان لـ"ميتا" أنها أضافت إعلانات في نتائج البحث لمستخدمي "إنستجرام"، ضمن مساعيها لزيادة الأرباح.
وأشارت إلى أن الطريقة الجديدة يمكن من خلالها منح الشركات المزيد من الطرق لاكتشافها من قِبَل المستخدمين.
وستعمل التقنية كالتالي: عند البحث عن مصطلح معين في إنستجرام، مثل "مكياج"، ستظهر ضمن المشاركات، علامات تجارية في نتائج البحث.
وتُعد الإعلانات هي شريان حياة "ميتا"، وتسعى حاليًا لإدخالها بصورة كبيرة في مختلف منتجاتها لزيادة إيراداتها، بعد تراجعها لأول مرة في الربع الرابع لعام 2022.