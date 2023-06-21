"روبلوكس" تتيح لأول مرة لمنشئي المحتوى خاصية تجعلها منصة لـ"جميع الأعمار"

وأظهرت أن الخاصية الجديدة على "روبلوكس" سيمكن من خلالها عرض مواضيع وقصص أكثر نضجاً في البرامج التلفزيونية والكوميديا الارتجالية، من دون أن توضح إذا ما كان ذلك سينطوي عليه بعض أنواع المحتوى غير الملائمة للأطفال من عدمها.