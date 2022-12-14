"تسلا" تكشف النقاب عن تقنية "ستيم" لسياراتها.. هذا ما يميزها

ويستخدم نظام "ستيم" معالج رسوميات من نوع "آر دي إن أيه 2" من شركة "أيه إم دي" التي تستخدم تقنياتها في منصات "بلايستيشن 5"، إضافة إلى معالجات "رايزن"، لتتمكن سيارات تسلا من بناء مكتبة متكاملة من الألعاب داخل السيارة، مثل "كب هيد" وببجي موبايل" وفال آوت شيلتر"، إضافة إلى الآلاف من الألعاب الأخرى.