"تسلا" تكشف النقاب عن تقنية "ستيم" لسياراتها.. هذا ما يميزها

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصّصة في تصنيع السيارات الكهربائية إطلاقها رسمياً تقنية "ستيم"، لسياراتها من طراز "إس" و"إكس"، التي كان قد وعد بها مالكها إيلون ماسك منذ فبراير الماضي.
وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيل هذه التقنية الجديدة، التي تعمل بمكانة نظام معلومات وترفيه متكامل في سيارات تسلا يقوم بتشغيل خدمات المعلومات والألعاب التي تتطلب رسوما مثل "سايبر بنك 2077".
ومن المتوقع أن يتم استخدام منظومة "ستيم" إلى سيارات "بليد" الجديدة من تسلا.
ويستخدم نظام "ستيم" معالج رسوميات من نوع "آر دي إن أيه 2" من شركة "أيه إم دي" التي تستخدم تقنياتها في منصات "بلايستيشن 5"، إضافة إلى معالجات "رايزن"، لتتمكن سيارات تسلا من بناء مكتبة متكاملة من الألعاب داخل السيارة، مثل "كب هيد" وببجي موبايل" وفال آوت شيلتر"، إضافة إلى الآلاف من الألعاب الأخرى.
وواجهت تسلا سابقًا مشكلة مع الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، للسماح للأشخاص بممارسة الألعاب حتى أثناء القيادة، ما جعلها تعطل هذه الخدمات أثناء القيادة، وهو متوقع أن يتم تطبيقه على خدمات "ستيم" أيضاً.
وسيكون نظام "ستيم" متكاملاً مع خدمات "أبل ميوزيك" وأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بها، حيث يمنح الموجودين في السيارات القدرة على جدولة عروض الضوء على مركبات متعددة في وقت واحد أيضاً وعرض كاميرا المقصورة الخاصة بهم من تطبيق تسلا.