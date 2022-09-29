تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هاتف "سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا"

وتشير المصادر إلى أن هاتف سامسونج الجديد سيتم إطلاقه العام المقبل تحديدًا في يناير 2023، وسيتضمن عددًا من الميزات والتقنيات الجديدة غير المتوفرة في الإصدار السابق.