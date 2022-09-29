تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هاتف "سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن تفاصيل مسربة حول هاتفها المرتقب "جلاكسي إس 23 ألترا".
وأظهرت الصور المسربة، التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تصميم هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" سيكون مشابهًا تقريبًا لتصميم هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا".
وتشير المصادر إلى أن هاتف سامسونج الجديد سيتم إطلاقه العام المقبل تحديدًا في يناير 2023، وسيتضمن عددًا من الميزات والتقنيات الجديدة غير المتوفرة في الإصدار السابق.
ويبدو من التسريبات أن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" سيكون أنحف قليلًا من الإصدار السابق؛ حيث سيكون سُمكه 8.8 ملليمترات؛ فيما كان سُمك "جلاكسي إس 22 ألترا" 8.9 ملليمتر.
ويظهر أيضًا من الصور المسربة أن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" سيعتمد على فكرة جزر الكاميرات الخلفية المنفصلة كما كان في الإصدار السابق.