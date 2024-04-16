يتعلق بـ"الاتصال والكتابة".. تحديث جديد على "واتساب" يُثير غضب المستخدمين

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد مستخدمي واتساب الغاضبين قوله: "يظهر أنه حرف كبير مختلف، ولكني أكرهه كثيرًا". وأضاف آخر: "هل هناك أي شخص آخر يكره هذا التطبيق (واتساب)؛ لأنه بشكل غير عقلاني أضاف حرفًا كبيرًا في بداية الاتصال بالإنترنت والكتابة؟".