"تيك توك" يحذف 135 مليون فيديو خلال 3 أشهر

وعن الأمن وحماية البيانات، أشار إلى أن المكانة الرائدة لتطبيق تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص؛ تمنحه الخبرة اللازمة لوضع حلول فعالة، خصوصًا أنه يتعاون مع خبراء عالميين في هذا الخصوص؛ مشددًا على أن أمن معلومات المستخدمين مسألة غير قابلة للتفاوض، وتضع تيك توك في طليعة الابتكار.