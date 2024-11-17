"تيك توك" يحذف 135 مليون فيديو خلال 3 أشهر

كشف الرئيس التنفيذي لتيك توك "شو زي تشيو"، عن إزالة 135 مليون مقطع فيديو ينتهك معايير المنصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ مشيرًا إلى أن المنصة تعمل بجد لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع مستخدميها من خلال إزالة كل المحتويات غير المناسبة.
وقال شو زي تشيو، في كلمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تجمع 21 دولة في ليما عاصمة بيرو: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لكي نصبح إحدى أكثر الشركات الموثوقة في العالم".
وفيما يتعلق بحماية المستخدمين الصغار، أكد أنه يشعر بهذه المسؤولية بشكل عميق وشخصي لأنه أب لثلاثة أولاد؛ مشيرًا إلى أنه "فخور بالضمانات التي دمجتها تيك توك في منصتها"، مثل القيود المفروضة بشأن إتاحة المنصة لمن تقل أعمارهم عن فئات عمرية معينة.
ودافع شو زي تشيو، عن سياسة المنصة المتعلقة بحماية البيانات والمحتوى الموجه للشباب والشفافية؛ مؤكدًا "عزم تيك توك على التحاور مع مختلف الجهات المعنية لتبادل المعلومات وتبديد مخاوفهم".
وعن الأمن وحماية البيانات، أشار إلى أن المكانة الرائدة لتطبيق تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص؛ تمنحه الخبرة اللازمة لوضع حلول فعالة، خصوصًا أنه يتعاون مع خبراء عالميين في هذا الخصوص؛ مشددًا على أن أمن معلومات المستخدمين مسألة غير قابلة للتفاوض، وتضع تيك توك في طليعة الابتكار.