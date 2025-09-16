"مايكروسوفت" تطلق مكتبة ألعاب جديدة داخل "إكس بوكس"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية مكتبة ألعاب جديدة مُجمَّعة داخل تطبيقها لأجهزة "إكس بوكس" على نظام تشغيل "ويندوز".
ويدرج التطبيق المُحدَّث الآن ألعابًا من "ستيم" ومتاجر أخرى لأجهزة الكمبيوتر، مما يجعله مُشغِّلًا للألعاب المُثبَّتة على جهاز الكمبيوتر.
وكانت "مايكروسوفت" تختبر هذه المكتبة المُجمَّعة في الأشهر الأخيرة مع "إكس بوكس إنسايدرز"، لكنها أصبحت الآن متاحة لجميع مستخدمي تطبيق "إكس بوكس" على الكمبيوتر.
وصُمِّمت المكتبة في المقام الأول لتجربة "إكس بوكس" الجديدة بملء الشاشة، التي ستتوفر على أجهزة Xbox Ally، وهي أيضًا جزء من جهود "مايكروسوفت" لجعل تطبيق "إكس بوكس" على "ويندوز" منصة ألعاب الكمبيوتر الرئيسية.
وقال جيسون بومونت، نائب رئيس قسم التجارب في "إكس بوكس": "عند تثبيت لعبة من متجر مدعوم لأجهزة الكمبيوتر، تظهر تلقائيًا في مكتبتي داخل تطبيق إكس بوكس، بالإضافة إلى قائمة الأحدث من العناوين في الشريط الجانبي، ما يُتيح لك العودة إلى ألعابك المُفضلة بنقرة واحدة".
وإلى جانب دمج المكتبة، تُطلق "مايكروسوفت" أيضًا قسمًا جديدًا باسم "تطبيقاتي" في تطبيق "إكس بوكس" لأجهزة الكمبيوتر، يُتيح للاعبي الكمبيوتر تثبيت وتشغيل تطبيقات الجهات الخارجية بسرعة، مثل المتصفحات وأدوات الألعاب وواجهات المتاجر المنافسة.
وصُمِّمت هذه الميزة الجديدة بشكل أساسي للأجهزة المحمولة، لمساعدة المستخدمين على تنزيل الألعاب وتشغيلها من متاجر متعددة.