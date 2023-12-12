استمراراً لمعركتها مع "أبل".. "بييبر ميني" تعلن إعادة خدمة "رسائل آيفون"

يبدو أن معركة تطبيق "بييبر ميني" مع شركة "أبل" لم تنته بعد، فرغم إعلان الشركة الأمريكية حظر التطبيق، إلا أن الإدارة المسؤولة عنه أعلنت عودة التطبيق مجدداً للعمل واستئنافها العمل مع خدمات رسائل "آيفون" الشهيرة المعروفة باسم "آي ميسج" على "أندرويد".