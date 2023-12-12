استمراراً لمعركتها مع "أبل".. "بييبر ميني" تعلن إعادة خدمة "رسائل آيفون"

يبدو أن معركة تطبيق "بييبر ميني" مع شركة "أبل" لم تنته بعد، فرغم إعلان الشركة الأمريكية حظر التطبيق، إلا أن الإدارة المسؤولة عنه أعلنت عودة التطبيق مجدداً للعمل واستئنافها العمل مع خدمات رسائل "آيفون" الشهيرة المعروفة باسم "آي ميسج" على "أندرويد".
لكن اشترطت "بييبر ميني" تفعيل تلك الخاصية على هواتف "أندرويد" أن يكون المستخدم يمتلك معرّف "أبل آي دي".
ويتيح الإصدار الأحدث من تطبيق Beeper Mini لنظام Android للمستخدمين مرة أخرى إرسال الرسائل واستقبالها، لكن ينبغي أن يكون لديهم أولا حساب على "أبل".
وتقول Beeper إن فريقها كان يعمل على مدار الساعة لاستعادة وظائف iMessage بعد أن أغلقت "أبل" وصول التطبيق إلى الخدمة.
والآن، يقول مؤسسا شركة Beeper، إريك ميجيكوفسكي وبراد موراي، إن الفريق وجد حلاً، أنه ليس لديها إلا تحذير رئيس واحد، وهو "تسجيل رقم الهاتف لا يعمل"، وأنه يجب "تسجيل الدخول باستخدام معرّف أبل".
ويمكن بعد تنفيذ الشروط إرسال واستقبال رسائل "آي ميسج" عبر عنوان بريدك الإلكتروني بدلاً من رقم هاتفك.
في غضون ذلك، يقول الفريق إنه غير مرتاح لفرض رسوم على المستخدمين بينما تظل خدمته في حالة تغير مستمر.
على هذا النحو، فإن Beeper مجاني للاستخدام في الوقت الحالي.
وكتبت إدارة "بييبر" في منشور بالمدونة: "بمجرد أن تستقر الأمور (نأمل أن تستقر)، سننظر في تشغيل الاشتراكات مرة أخرى".
وأضاف ميجيكوفسكي وموراي أنه على الرغم من تأكيدات أبل على عكس ذلك، فإن الرسائل المرسلة عبر Beeper Mini مشفرة وآمنة من طرف إلى طرف.
في الواقع، يقترحون أن Beeper هي وسيلة أكثر أمانًا لنظامَي iOS وAndroid للتواصل مع بعضهما بعضا من الرسائل النصية القصيرة العادية.
لا تدعم Apple حتى الآن معيار RCS الأكثر أمانًا الذي تبنته Google، لكنها تخطط للبدء بالقيام بذلك عام 2024.