هل يطيح "ثريدز" بـ"تويتر"؟ تطبيق جديد من "ميتا" يؤزم جراح "ماسك"!

ينبّه تامر محمد أولًا في هذه النقطة إلى أن كل تطبيق حظي بفترة جذب كبير للمستخدمين، ففي نهايات العقد الأول من القرن الحالي كان "فيسبوك" هو الأكثر انتشارًا، لكن الحال تغيّر بظهور "إنستغرام"، الذي استمال شريحة كبيرة وبات هو "الأشهر بين الشباب"، وسط منافسة مع تطبيقي "تيك توك" و"سناب شات".