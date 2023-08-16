"إبداعات" و"مايكروسوفت" تُوَقّعان مذكرة تفاهم لتمكين رواد الأعمال من الموهوبين ودعمهم بالتقنيات

وقّعت شركتا "إبداعات" و"مايكروسوفت" مذكرة تفاهم في مجال تمكين رواد الأعمال الموهوبين ودعم شركاتهم، من خلال تزويدهم بالدعم والتقنيات والموارد عبر منصة "مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة Microsoft for Startups Founders Hub".
وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة مايكروسوفت لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتهم ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتحقيق النجاح والنمو في اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح رئيس القطاع العام والمدير العام بالإنابة في مايكروسوفت العربية تركي باضريس، أن التعاون مع شركة إبداعات يأتي ضمن مهمة مايكروسوفت الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال من الموهوبين والشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث التكنولوجيا السحابية، وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالهم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار في المملكة.
وأثنى "باضريس" على جهود شركة إبداعات في رعاية الموهوبين من خلال شراكات استراتيجية؛ لتمكينهم من اكتساب مهارات ريادة الأعمال لإطلاق شركاتهم الناشئة والحصول على الدعم والإرشاد لتحقيق ذلك.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إبداعات المهندس سامي الحصين، بأن شركة إبداعات تنطلق من إيمانها بأن الموهوبين هم ثروات الأمم يمثلون -إذا استُثمروا- أفضل ضمانة لمستقبل مجتمعاتهم وأوطانهم الإنسانية.
وحول التعاون مع مايكروسوفت، أفاد بأنه يأتي ضمن مستهدفات شركة "إبداعات" في تمكين الموهوبين في المجالات العلمية والريادية والقيادية، وأن هذا التعاون يمثل المرحلة الأولى لدعم الموهوبين، والذي تليه مراحل أخرى من برامج التسريع للشركات الواعدة والاستثمار من خلال صندوق إبداعات الاستثماري؛ داعيًا الموهوبين إلى زيارة موقع إبداعات والتعرف على برامجها المختلفة.
يُذكر أنه من خلال منصة "مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة Microsoft for Startups Founders Hub"، سيتمكن رواد الأعمال الموهوبون المسجلون في برنامج شركة "إبداعات" من التقديم مباشرة للحصول على فرص التأهل للاستفادة من هذه المنصة التي تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من المراحل التأسيسية لأعمالهم.