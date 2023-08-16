"إبداعات" و"مايكروسوفت" تُوَقّعان مذكرة تفاهم لتمكين رواد الأعمال من الموهوبين ودعمهم بالتقنيات

وأوضح رئيس القطاع العام والمدير العام بالإنابة في مايكروسوفت العربية تركي باضريس، أن التعاون مع شركة إبداعات يأتي ضمن مهمة مايكروسوفت الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال من الموهوبين والشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث التكنولوجيا السحابية، وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالهم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار في المملكة.