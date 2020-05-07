النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي

نتيجة زيادة منسوب المياه ومطالبات متكررة بتدخل عاجل  لمنع تكرار الأزمة

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.

وأكد السيد لـ"سبق" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.

وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.

خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.

وأكد السيد لـ"سبق" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.

وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:12 PM

"مدني الخميس" يحرر عاملاً احتجزته المياه بمضخة تصريف نفق الغروي

نتيجة زيادة منسوب المياه ومطالبات متكررة بتدخل عاجل  لمنع تكرار الأزمة

A A A
محمد طيران - عسير
2
936

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن فرق الدفاع المدني بخميس مشيط نجحت في إنقاذ عامل من جنسية آسيوية احتُجز داخل غرفة مضخات المياه الخاصة بالتصريف في نفق كوبري الغروي، أثناء قيامه بسحب المياه؛ نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق.

وأكد السيد لـ"سبق" في وقت متأخر من مساء أمس أن الفرق مرابطة في الميدان، وتواصل أعمالها؛ جراء الحالة المطرية التي اجتاحت المنطقة واستمرت إلى الصباح؛ للتعامل مع كل مستجد قد يحدث.

وأشار إلى مباشرة العديد من الانهيارات والاحتجازات في عدد من المواقع بينها أنفاق وشوارع وميادين ومنازل غمرتها مياه الأمطار، وعاد السكان ليطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والتحقيق فيما حدث مساء أمس لخميس مشيط، وإيجاد الحلول الجذرية التي تضمن سلامة عابري الطرق والسكان على حد سوا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,967
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,821
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,136
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة