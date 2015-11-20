الفرق واضح.. "الصحة" تُبرز أثر استكمال التحصين على معدل إصابات كورونا
عدد المحصنين بالجرعتين كان هو الفارق في مستوى التفشي في مقارنةٍ بين دولتين
سلطت وزارة الصحة، الضوءَ على أثر استكمال التحصين ضد "كورونا"، من خلال مقارنة واقعية بين دولتين؛ وذلك في ظل موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول؛ حيث كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.
وقالت الوكالة: في الدولة "أ" كانت نسبة التحصين 88%، ومعدل الإصابات 75 إصابة لكل مائة ألف شخص.
وأضافت: في الدولة "ب" كانت نسبة التحصين 57%، ومعدل الإصابات 500 إصابة لكل مائة ألف شخص.
الفرق واضح.. "الصحة" تُبرز أثر استكمال التحصين على معدل إصابات كورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-20
سلطت وزارة الصحة، الضوءَ على أثر استكمال التحصين ضد "كورونا"، من خلال مقارنة واقعية بين دولتين؛ وذلك في ظل موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول؛ حيث كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.
وقالت الوكالة: في الدولة "أ" كانت نسبة التحصين 88%، ومعدل الإصابات 75 إصابة لكل مائة ألف شخص.
وأضافت: في الدولة "ب" كانت نسبة التحصين 57%، ومعدل الإصابات 500 إصابة لكل مائة ألف شخص.
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
02:20 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
03:26 PM
الفرق واضح.. "الصحة" تُبرز أثر استكمال التحصين على معدل إصابات كورونا
عدد المحصنين بالجرعتين كان هو الفارق في مستوى التفشي في مقارنةٍ بين دولتين
سلطت وزارة الصحة، الضوءَ على أثر استكمال التحصين ضد "كورونا"، من خلال مقارنة واقعية بين دولتين؛ وذلك في ظل موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول؛ حيث كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.
وقالت الوكالة: في الدولة "أ" كانت نسبة التحصين 88%، ومعدل الإصابات 75 إصابة لكل مائة ألف شخص.
وأضافت: في الدولة "ب" كانت نسبة التحصين 57%، ومعدل الإصابات 500 إصابة لكل مائة ألف شخص.