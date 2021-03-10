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اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية

حظيَ بمشاركة 300 متدرب ومتدربة من 30 مدينة بمختلف مناطق المملكة

اختتم اليوم برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بمشاركة 300 متدرب ومتدربة من 30 مدينة ومحافظة من مختلف مناطق المملكة والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة ممثلة بوحدة التطوع, حيث قدم البرنامج أكثر من 15,000 ساعة تدريبية تعرف من خلالها المشاركين على مهارات متعددة من التمكين والتطوير للتطوع الاحترافي, وأقيم عن بُعد من خلال تطبيق زووم.

ويهدف برنامج جدارات في المستوى الأول والذي استمر قرابة 10 أيام, إلى تمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي, وأقيم بالتعاون مع مركز التأهيل الوطني بمكة المكرمة, وقدم مجاناً عبر منصة تدريبية متخصصة, حيث تم في المستوى الأول من تهيئة المتطوع وتحديد استعداده وشغفه للعمل التطوعي , وتوعيته وتثقيفه وتدريبه من خلال إكسابهم مجموعة من الجدارات الأساسية والمهنية والتطبيقات العملية.

ورفع مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش الأستاذ غزالي دحلان خلال كلمته في الحفل الذي أقيم عن بعد في ختام البرنامج الشكر والثناء لمقدم برنامج جدارات المستشار الدكتور عبدالرحمن العلياني على جهوده في إنجاح هذا البرنامج وفق الأهداف المنشودة، كما شكر الفريق التنفيذي على جهودهم طيلة فترة البرنامج.

وطالب "غزالي" المشاركين والمشاركات بالالتزام على الجانب التطبيقي ما تعلموا من المهارات والمعارف خلال مدة البرنامج, كما شكرهم لحرصهم على الحضور والمشاركة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جهتها، دعت مشرفة القسم النسائي سوسن شيخ عمر, المتدربات للمشاركة وتفعيل قدراتهن من خلال الممارسة والتعلم المستمر حتى يعود نفع هذا البرنامج لخدمة الوطن والمجتمع, كما دعت المتدربات للمشاركة في البرامج النسائية التي تقيمها اللجنة في الجانب التطوعي.

جدير بالذكر أن برنامج جدارات سيكون مستمراً وذلك من خلال التوجيه والمتابعة وتحسين الأداء للمتدربين والمتدربات, من قبل لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش, كما سيكون هناك المستوى الثاني وستعلن اللجنة تفاصيله لاحقاً -بإذن الله-.


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اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية
سبق

اختتم اليوم برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بمشاركة 300 متدرب ومتدربة من 30 مدينة ومحافظة من مختلف مناطق المملكة والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة ممثلة بوحدة التطوع, حيث قدم البرنامج أكثر من 15,000 ساعة تدريبية تعرف من خلالها المشاركين على مهارات متعددة من التمكين والتطوير للتطوع الاحترافي, وأقيم عن بُعد من خلال تطبيق زووم.

ويهدف برنامج جدارات في المستوى الأول والذي استمر قرابة 10 أيام, إلى تمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي, وأقيم بالتعاون مع مركز التأهيل الوطني بمكة المكرمة, وقدم مجاناً عبر منصة تدريبية متخصصة, حيث تم في المستوى الأول من تهيئة المتطوع وتحديد استعداده وشغفه للعمل التطوعي , وتوعيته وتثقيفه وتدريبه من خلال إكسابهم مجموعة من الجدارات الأساسية والمهنية والتطبيقات العملية.

ورفع مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش الأستاذ غزالي دحلان خلال كلمته في الحفل الذي أقيم عن بعد في ختام البرنامج الشكر والثناء لمقدم برنامج جدارات المستشار الدكتور عبدالرحمن العلياني على جهوده في إنجاح هذا البرنامج وفق الأهداف المنشودة، كما شكر الفريق التنفيذي على جهودهم طيلة فترة البرنامج.

وطالب "غزالي" المشاركين والمشاركات بالالتزام على الجانب التطبيقي ما تعلموا من المهارات والمعارف خلال مدة البرنامج, كما شكرهم لحرصهم على الحضور والمشاركة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جهتها، دعت مشرفة القسم النسائي سوسن شيخ عمر, المتدربات للمشاركة وتفعيل قدراتهن من خلال الممارسة والتعلم المستمر حتى يعود نفع هذا البرنامج لخدمة الوطن والمجتمع, كما دعت المتدربات للمشاركة في البرامج النسائية التي تقيمها اللجنة في الجانب التطوعي.

جدير بالذكر أن برنامج جدارات سيكون مستمراً وذلك من خلال التوجيه والمتابعة وتحسين الأداء للمتدربين والمتدربات, من قبل لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش, كما سيكون هناك المستوى الثاني وستعلن اللجنة تفاصيله لاحقاً -بإذن الله-.


10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
12:13 AM

اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية

حظيَ بمشاركة 300 متدرب ومتدربة من 30 مدينة بمختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتم اليوم برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بمشاركة 300 متدرب ومتدربة من 30 مدينة ومحافظة من مختلف مناطق المملكة والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة ممثلة بوحدة التطوع, حيث قدم البرنامج أكثر من 15,000 ساعة تدريبية تعرف من خلالها المشاركين على مهارات متعددة من التمكين والتطوير للتطوع الاحترافي, وأقيم عن بُعد من خلال تطبيق زووم.

ويهدف برنامج جدارات في المستوى الأول والذي استمر قرابة 10 أيام, إلى تمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي, وأقيم بالتعاون مع مركز التأهيل الوطني بمكة المكرمة, وقدم مجاناً عبر منصة تدريبية متخصصة, حيث تم في المستوى الأول من تهيئة المتطوع وتحديد استعداده وشغفه للعمل التطوعي , وتوعيته وتثقيفه وتدريبه من خلال إكسابهم مجموعة من الجدارات الأساسية والمهنية والتطبيقات العملية.

ورفع مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش الأستاذ غزالي دحلان خلال كلمته في الحفل الذي أقيم عن بعد في ختام البرنامج الشكر والثناء لمقدم برنامج جدارات المستشار الدكتور عبدالرحمن العلياني على جهوده في إنجاح هذا البرنامج وفق الأهداف المنشودة، كما شكر الفريق التنفيذي على جهودهم طيلة فترة البرنامج.

وطالب "غزالي" المشاركين والمشاركات بالالتزام على الجانب التطبيقي ما تعلموا من المهارات والمعارف خلال مدة البرنامج, كما شكرهم لحرصهم على الحضور والمشاركة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جهتها، دعت مشرفة القسم النسائي سوسن شيخ عمر, المتدربات للمشاركة وتفعيل قدراتهن من خلال الممارسة والتعلم المستمر حتى يعود نفع هذا البرنامج لخدمة الوطن والمجتمع, كما دعت المتدربات للمشاركة في البرامج النسائية التي تقيمها اللجنة في الجانب التطوعي.

جدير بالذكر أن برنامج جدارات سيكون مستمراً وذلك من خلال التوجيه والمتابعة وتحسين الأداء للمتدربين والمتدربات, من قبل لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش, كما سيكون هناك المستوى الثاني وستعلن اللجنة تفاصيله لاحقاً -بإذن الله-.


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