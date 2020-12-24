النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 189 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 190 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً

فيما أكد "الغامدي" لـ"سبق" أن المركز يراعي ظروف المستقيلين لكونهم متطوعين

أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه.

كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها".

وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر.

وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك".

وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية.

وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً
سبق

أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه.

كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها".

وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر.

وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك".

وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية.

وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:42 PM

"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً

فيما أكد "الغامدي" لـ"سبق" أن المركز يراعي ظروف المستقيلين لكونهم متطوعين

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,038

أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه.

كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها".

وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر.

وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك".

وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية.

وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,819
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,892
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة