"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً

أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه. كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها". وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر. وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك". وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية. وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً عبدالعزيز الشهري سبق 2020-12-24 أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه.



كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها".



وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر.



وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك".



وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية.



وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 03:42 PM

"إعلام العقيق" نافياً فشله في إدارة "مهرجان التمور": لم نكلف به أساساً فيما أكد "الغامدي" لـ"سبق" أن المركز يراعي ظروف المستقيلين لكونهم متطوعين





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أكد مدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث، مؤكداً أنه لم يكلف بذلك اساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه.



كما أكد مراعاة المركز لظروف أعضائه -بما فيهم المستقيلون- لكونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك في رد لمدير المركز الإعلامي بمحافظة العقيق ممدوح الغامدي على "سبق" حول استقالة عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة خلال الأيام الماضية بقوله: "عمل المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية وفق ما أنشئ لأجله ومن أهم المهام للمركز الإعلامي التوثيق الإعلامي لجميع أنشطة المحافظة ومحافلها وإبرازها إعلامياً وتزويد الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور للأنشطة التي يتم اقامتها".



وأضاف: "سلط المركز الإعلامي بمحافظة العقيق خلال الفترة الماضية الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية ومشاريع تنموية ولعل من أهم ما شهدته المحافظة على سبيل المثال وليس الحصر سباقات الفروسية للخيل العربية الأصيلة التي تقام على ميدان الفروسية بالمحافظة واستضافة المسار الإعلامي لإعلاميي منطقة الباحة بتوجيه من أمير المنطقة، ومهرجان التمور الثالث والذي أقيم قبل عدة شهر ، وتم إصدار عدد من الفيديوهات واستطلاعات الرأي وأكثر من ١٠ تقارير إعلامية خاصة بالمهرجان نشرت عبر عدد كبير من الصحف الورقية والإلكترونية، واستقطاب عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة والإعلام الجديد لتغطية المهرجان على أيدي إعلاميين متطوعين ومتمرسين في مجال العمل الإعلامي ، كما تم تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للمركز قبل مايقارب الشهر.



وأكد "الغامدي" أنه "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص فشل المركز في إدارة مهرجان التمور الثالث؛ لأنه لم يكلف بذلك أساساً وهنالك لجان خاصة لإدارة المهرجان وتنفيذه ولا ننسى ما قدم المركز خلال جائحة كورونا من منشورات توعوية وتغطيات إعلامية للمبادرات التي تم إطلاقها آنذاك".



وتابع: "أما عن أسباب استقالة عدد من أعضاء المركز فيقدر المركز الإعلامي ظروفهم وأسباب استقالاتهم والتي تؤخذ دوماً بعين الاعتبار كونهم متطوعين وغير متفرغين ويشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه محافظتهم، ويتقدم لهم المركز الإعلامي بخالص الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ويعمل المركز منذ فترة على استقطاب كفاءات جديدة لدعم مسيرته واستكمال أعماله ،كما ان المنطقة والمحافظة تزخر بالشباب المميزين والكفاءات المتفردة في مجال الإعلام والخدمة المجتمعية.



وتابع: "ويتقدم المركز بخالص الشكر والتقدير لمقام سمو امير منطقة الباحة - حفظه الله- وإمارة منطقة الباحة ممثلةً في محافظة العقيق على الاهتمام البالغ بكل ما يقدم إعلامياً لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".