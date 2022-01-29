وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

"التحالف": تدمير 13 آلية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل أكثر من 90 عنصرًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-29 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 04:11 PM

اخر تعديل 29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 04:40 PM

"التحالف": تدمير 13 آلية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل أكثر من 90 عنصرًا تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال 24 ساعة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.



وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.