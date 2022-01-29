"التحالف": تدمير 13 آلية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل أكثر من 90 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
اليمن
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تحالف دعم الشرعية في اليمن
الحوثي
الميليشيات الحوثية
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.