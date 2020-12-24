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"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها

مصادرة وإتلاف 680 كجم من الفواكه والخضروات تفعيلاً لحملة سلامة الغذاء

أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي عدد 247 جولة رقابية ميدانية على المطاعم والمنشآت الصحية بمختلف أنواعها.

يأتي هذا تفعيلاً لحملة سلامة الغذاء حرصاً من البلدية على وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين، حيث تم ضبط 112 منشأة مخالفة بسبب مخالفات تمثلت في مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات وعدم وجود رخص وشهادات صحية.

وبيّن الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف 680 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ونحو 83 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، بالإضافة إلى أنه جرى سحب 43 عينة غذائية ومسحات من على أيدي العمالة وأسطح الأفران والمطابخ.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها وتطبيق كافة الأنظمة ولوائح الجزاءات بالحد الأعلى بحق المنشآت المخالفة، خصوصاً في كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك، داعيًا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن ملاحظتها بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

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"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها
سبق

أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي عدد 247 جولة رقابية ميدانية على المطاعم والمنشآت الصحية بمختلف أنواعها.

يأتي هذا تفعيلاً لحملة سلامة الغذاء حرصاً من البلدية على وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين، حيث تم ضبط 112 منشأة مخالفة بسبب مخالفات تمثلت في مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات وعدم وجود رخص وشهادات صحية.

وبيّن الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف 680 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ونحو 83 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، بالإضافة إلى أنه جرى سحب 43 عينة غذائية ومسحات من على أيدي العمالة وأسطح الأفران والمطابخ.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها وتطبيق كافة الأنظمة ولوائح الجزاءات بالحد الأعلى بحق المنشآت المخالفة، خصوصاً في كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك، داعيًا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن ملاحظتها بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
06:42 PM

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها

مصادرة وإتلاف 680 كجم من الفواكه والخضروات تفعيلاً لحملة سلامة الغذاء

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رائد القرفي - خميس مشيط
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أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي عدد 247 جولة رقابية ميدانية على المطاعم والمنشآت الصحية بمختلف أنواعها.

يأتي هذا تفعيلاً لحملة سلامة الغذاء حرصاً من البلدية على وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين، حيث تم ضبط 112 منشأة مخالفة بسبب مخالفات تمثلت في مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات وعدم وجود رخص وشهادات صحية.

وبيّن الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف 680 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ونحو 83 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، بالإضافة إلى أنه جرى سحب 43 عينة غذائية ومسحات من على أيدي العمالة وأسطح الأفران والمطابخ.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها وتطبيق كافة الأنظمة ولوائح الجزاءات بالحد الأعلى بحق المنشآت المخالفة، خصوصاً في كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك، داعيًا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن ملاحظتها بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

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