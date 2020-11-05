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بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان

فرز 99% من الأصوات

أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان
سبق

أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:19 PM

بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان

فرز 99% من الأصوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.

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