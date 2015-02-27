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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن والمبادرة بتسجيلهم لأخذ اللقاح

كشفت أحدث حصيلة لكورونا.. وقالت: لأنهم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

‬دعت "الصحة" كافة أفراد المجتمع، إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة -بإذن الله- في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع المبادرة بتسجيلهم حالًا في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (338) حالة مؤكدة وتعافي (320) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2562) منها (475) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (377061) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (368011) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (5) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6488) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن والمبادرة بتسجيلهم لأخذ اللقاح
سبق

‬دعت "الصحة" كافة أفراد المجتمع، إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة -بإذن الله- في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع المبادرة بتسجيلهم حالًا في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (338) حالة مؤكدة وتعافي (320) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2562) منها (475) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (377061) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (368011) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (5) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6488) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:52 PM

"الصحة" تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن والمبادرة بتسجيلهم لأخذ اللقاح

كشفت أحدث حصيلة لكورونا.. وقالت: لأنهم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,002

‬دعت "الصحة" كافة أفراد المجتمع، إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة -بإذن الله- في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع المبادرة بتسجيلهم حالًا في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (338) حالة مؤكدة وتعافي (320) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2562) منها (475) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (377061) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (368011) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (5) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6488) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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