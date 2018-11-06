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وفق عدة شروط.. وظائف شاغرة على بند المستخدمين والأجور بـ"تعليم بيشة"

تقديم الملفات إلكترونياً والزواج شرط للتعيين بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، اليوم، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند المستخدمين وبند الأجور، بعد أن أنهت إجراءات الترقية للوظائف الشاغرة، طالبةً من المواطنين الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التسجيل على موقع الإدارة عبر الرابط الذي سيتم نشره اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 2/ 1440هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1440هـ.

وأكد مدير الموارد البشرية عبدالرحمن سعيد الغامدي، أنه لن يتم استقبال أي ملفات في مبنى الإدارة؛ بل يتم تقديم الطلبات إلكترونياً، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية "ساعد"، ومن سكان المحافظة أو القرية للوظيفة المعلن عنها وفق الاحتياج، مع إرفاق ما يثبت ذلك، واجتياز المقابلة الشخصية بعد مفاضلة المتقدمين والمتقدمات.

واشترطت إدارة تعليم بيشة في إعلانها عن الوظائف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً لمدارس وإدارات ومكاتب البنين، ولا يقل عن 35 عاماً للمدارس والإدارات والمكاتب النسائية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عاماً.

كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف المتعلقة بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية متزوجاً، ويكون حسن السيرة والسلوك ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية ولائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها، مع سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل، وألا يكون متقاعداً من أي جهة حكومية أو أهلية "سواء من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفق عدة شروط.. وظائف شاغرة على بند المستخدمين والأجور بـ"تعليم بيشة"
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، اليوم، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند المستخدمين وبند الأجور، بعد أن أنهت إجراءات الترقية للوظائف الشاغرة، طالبةً من المواطنين الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التسجيل على موقع الإدارة عبر الرابط الذي سيتم نشره اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 2/ 1440هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1440هـ.

وأكد مدير الموارد البشرية عبدالرحمن سعيد الغامدي، أنه لن يتم استقبال أي ملفات في مبنى الإدارة؛ بل يتم تقديم الطلبات إلكترونياً، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية "ساعد"، ومن سكان المحافظة أو القرية للوظيفة المعلن عنها وفق الاحتياج، مع إرفاق ما يثبت ذلك، واجتياز المقابلة الشخصية بعد مفاضلة المتقدمين والمتقدمات.

واشترطت إدارة تعليم بيشة في إعلانها عن الوظائف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً لمدارس وإدارات ومكاتب البنين، ولا يقل عن 35 عاماً للمدارس والإدارات والمكاتب النسائية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عاماً.

كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف المتعلقة بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية متزوجاً، ويكون حسن السيرة والسلوك ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية ولائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها، مع سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل، وألا يكون متقاعداً من أي جهة حكومية أو أهلية "سواء من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:19 PM

وفق عدة شروط.. وظائف شاغرة على بند المستخدمين والأجور بـ"تعليم بيشة"

تقديم الملفات إلكترونياً والزواج شرط للتعيين بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، اليوم، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند المستخدمين وبند الأجور، بعد أن أنهت إجراءات الترقية للوظائف الشاغرة، طالبةً من المواطنين الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التسجيل على موقع الإدارة عبر الرابط الذي سيتم نشره اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 2/ 1440هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1440هـ.

وأكد مدير الموارد البشرية عبدالرحمن سعيد الغامدي، أنه لن يتم استقبال أي ملفات في مبنى الإدارة؛ بل يتم تقديم الطلبات إلكترونياً، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية "ساعد"، ومن سكان المحافظة أو القرية للوظيفة المعلن عنها وفق الاحتياج، مع إرفاق ما يثبت ذلك، واجتياز المقابلة الشخصية بعد مفاضلة المتقدمين والمتقدمات.

واشترطت إدارة تعليم بيشة في إعلانها عن الوظائف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً لمدارس وإدارات ومكاتب البنين، ولا يقل عن 35 عاماً للمدارس والإدارات والمكاتب النسائية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عاماً.

كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف المتعلقة بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية متزوجاً، ويكون حسن السيرة والسلوك ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية ولائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها، مع سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل، وألا يكون متقاعداً من أي جهة حكومية أو أهلية "سواء من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية".

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