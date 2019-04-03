خادم الحرمين يصل الصالة الملكية بجسر الملك فهد وملك البحرين في استقباله

في زيارة أخوية استجابةً لدعوة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد ظهر اليوم، إلى مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة أخوية استجابةً لدعوةٍ من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله - رعاه الله - أخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة؛ الممثل الشخصي لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب والأعمال الخيرية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ وزير الديوان الملكي البحريني, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

ثم عُزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

وتوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في موكبٍ رسمي إلى قصر الروضة بمملكة البحرين.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدى مغادرته المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب أمير المنطقة الشرقية.