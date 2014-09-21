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أمريكا لن تتخلى عن صفقة الغواصات مع أستراليا رغم استياء فرنسا

"بساكي" أشارت إلى أن "بايدن" سيتحدَّث مع "ماكرون" قريبًا

ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.

وقالت "بساكي": "إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل مع فرنسا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لن تتخلى عن صفقة الغواصات مع أستراليا رغم استياء فرنسا
سبق

ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.

وقالت "بساكي": "إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل مع فرنسا.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:00 PM

أمريكا لن تتخلى عن صفقة الغواصات مع أستراليا رغم استياء فرنسا

"بساكي" أشارت إلى أن "بايدن" سيتحدَّث مع "ماكرون" قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.

وقالت "بساكي": "إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل مع فرنسا.

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