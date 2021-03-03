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"الربيعة": قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان

وزير الصحة تفقّد مراكز لقاحات كورونا ومستشفى الأمير محمد بن فهد في الشرقية

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته التفقدية للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض "إكسبو" للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب أن وزير الصحة الدكتور "الربيعة" استمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي، والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة كورونا في المنطقة الشرقية، كما ترأس الدكتور عبر الاتصال المرئي اجتماعاً ضم مديري المنشآت والمراكز الصحية التابعة لـتجمع الشرقية الصحي والمدراء التنفيذيين لإدارات وأقسام التجمع لبحث تطوير مستوى الخدمات وتذليل العقبات لضمان تقديم الخدمة الصحية على الشكل المطلوب، حيث أكد الدكتور الربيعة خلال الاجتماع أن قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان، من خلال برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن الدكتور "الربيعة" تفقّد مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف الذي يعد الأول من نوعه في خدمة مرضى أمراض الدم الوراثية في جميع مدن ومحافظات الشرقية. كما تفقّد مركز صحي الفيصلية في الدمام، واطلع على النموذج الجديد للمراكز الصحية الجديدة التي أقرّتها وزارة الصحة ضمن برنامج التحول المؤسسي ورؤية المملكة 2030. حيث يعتبر مركز صحي الفيصلية مركزاً مرجعياً لعشرة مراكز صحية، ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة بقطاع الدمام، في كل من مركز صحي المنار، ومركز الندى، ومركز صحي اسكان الميسّر، ومركز بدر 1، ومركز صحي بدر 2، ومركز الضاحية، ومركز الفيحاء، ومركز طيبة، ومركز صحي أحد، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 2800 مستفيد شهرياً.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان
سبق

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته التفقدية للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض "إكسبو" للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب أن وزير الصحة الدكتور "الربيعة" استمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي، والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة كورونا في المنطقة الشرقية، كما ترأس الدكتور عبر الاتصال المرئي اجتماعاً ضم مديري المنشآت والمراكز الصحية التابعة لـتجمع الشرقية الصحي والمدراء التنفيذيين لإدارات وأقسام التجمع لبحث تطوير مستوى الخدمات وتذليل العقبات لضمان تقديم الخدمة الصحية على الشكل المطلوب، حيث أكد الدكتور الربيعة خلال الاجتماع أن قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان، من خلال برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن الدكتور "الربيعة" تفقّد مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف الذي يعد الأول من نوعه في خدمة مرضى أمراض الدم الوراثية في جميع مدن ومحافظات الشرقية. كما تفقّد مركز صحي الفيصلية في الدمام، واطلع على النموذج الجديد للمراكز الصحية الجديدة التي أقرّتها وزارة الصحة ضمن برنامج التحول المؤسسي ورؤية المملكة 2030. حيث يعتبر مركز صحي الفيصلية مركزاً مرجعياً لعشرة مراكز صحية، ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة بقطاع الدمام، في كل من مركز صحي المنار، ومركز الندى، ومركز صحي اسكان الميسّر، ومركز بدر 1، ومركز صحي بدر 2، ومركز الضاحية، ومركز الفيحاء، ومركز طيبة، ومركز صحي أحد، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 2800 مستفيد شهرياً.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
03:59 PM

"الربيعة": قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان

وزير الصحة تفقّد مراكز لقاحات كورونا ومستشفى الأمير محمد بن فهد في الشرقية

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عبدالله السالم - الرياض
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تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته التفقدية للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض "إكسبو" للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب أن وزير الصحة الدكتور "الربيعة" استمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي، والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة كورونا في المنطقة الشرقية، كما ترأس الدكتور عبر الاتصال المرئي اجتماعاً ضم مديري المنشآت والمراكز الصحية التابعة لـتجمع الشرقية الصحي والمدراء التنفيذيين لإدارات وأقسام التجمع لبحث تطوير مستوى الخدمات وتذليل العقبات لضمان تقديم الخدمة الصحية على الشكل المطلوب، حيث أكد الدكتور الربيعة خلال الاجتماع أن قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان، من خلال برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن الدكتور "الربيعة" تفقّد مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف الذي يعد الأول من نوعه في خدمة مرضى أمراض الدم الوراثية في جميع مدن ومحافظات الشرقية. كما تفقّد مركز صحي الفيصلية في الدمام، واطلع على النموذج الجديد للمراكز الصحية الجديدة التي أقرّتها وزارة الصحة ضمن برنامج التحول المؤسسي ورؤية المملكة 2030. حيث يعتبر مركز صحي الفيصلية مركزاً مرجعياً لعشرة مراكز صحية، ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة بقطاع الدمام، في كل من مركز صحي المنار، ومركز الندى، ومركز صحي اسكان الميسّر، ومركز بدر 1، ومركز صحي بدر 2، ومركز الضاحية، ومركز الفيحاء، ومركز طيبة، ومركز صحي أحد، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 2800 مستفيد شهرياً.

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