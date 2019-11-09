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قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة .. ٥٢٠ قتيلاً بإيران

البلاد تواجه زلزالًا يوميًّا في المتوسط ومأساة ٢٠٠٣ حاضرة

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، الجمعة، قفز إلى 520 شخصًا من أكثر من 300.

وقال تقرير، السبت:؛ ب. بط، إن الرقم المحدث جاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

وقال إن 28 شخصًا أُدخلوا المستشفى، وخرج الباقون بجروح طفيفة، مضيفًا أن عدد القتلى ثبت عند 5 أشخاص.

ووفق رويترز تواجه إيران زلزالًا يوميًا في المتوسط.

وفي عام 2003، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مدينة بام التاريخية؛ مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

وفي عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران، وقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من تسعة آلاف.

زلزال إيران

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قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة .. ٥٢٠ قتيلاً بإيران
سبق

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، الجمعة، قفز إلى 520 شخصًا من أكثر من 300.

وقال تقرير، السبت:؛ ب. بط، إن الرقم المحدث جاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

وقال إن 28 شخصًا أُدخلوا المستشفى، وخرج الباقون بجروح طفيفة، مضيفًا أن عدد القتلى ثبت عند 5 أشخاص.

ووفق رويترز تواجه إيران زلزالًا يوميًا في المتوسط.

وفي عام 2003، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مدينة بام التاريخية؛ مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

وفي عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران، وقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من تسعة آلاف.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:54 AM

قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة .. ٥٢٠ قتيلاً بإيران

البلاد تواجه زلزالًا يوميًّا في المتوسط ومأساة ٢٠٠٣ حاضرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، الجمعة، قفز إلى 520 شخصًا من أكثر من 300.

وقال تقرير، السبت:؛ ب. بط، إن الرقم المحدث جاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

وقال إن 28 شخصًا أُدخلوا المستشفى، وخرج الباقون بجروح طفيفة، مضيفًا أن عدد القتلى ثبت عند 5 أشخاص.

ووفق رويترز تواجه إيران زلزالًا يوميًا في المتوسط.

وفي عام 2003، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مدينة بام التاريخية؛ مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

وفي عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران، وقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من تسعة آلاف.

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