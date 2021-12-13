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بصمةٌ لإدارة العقارات تطرح مخطط "بن سعيدان الشفا" بالمزاد العلني

يُعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة.. خدمات متكاملة

بعد النجاحات المتواصلة في إدارة وتسويق العقارات وتنظيم المزادات العقارية بمختلف مناطق ومدن المملكة، تطرح شركة "بصمة" لإدارة العقارات بالتعاون مع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أحد أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الرياض (مخطط بن سعيدان الشفا)، الذي يُعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة كون المخطط يقع وسط الامتداد العمراني ويحيط به نطاق متكامل الخدمات من البنية التحتية والطرق الرئيسية الحيوية.

يستعرض المزاد قِطَع أراضٍ سكنية باستخدامات متعددة ما بين سكني تجاري وسكني عمائر وسكني فلل بمساحة إجمالية 166.177.61م2؛ حيث تتنوع مساحات القطع لتبدأ من 363.33م2 للقطعة وبلوكات بمساحات متنوعة تبدأ من 1736.39م2 وحتى 16.199.95م2 للبلوك.

ويتميز مخطط "بن سعيدان الشفا" كأحد المخططات المطورة الواعدة جنوب الرياض؛ حيث يقع المخطط على تقاطع طريقيْ الإمام البخاري مع طريق الإمام مسلم. ومعتمد من أمانة مدينة الرياض بالنظام المطور برقم10/3314، ويمتاز المخطط بشوارع داخلية بعرض 18.15 متر، ونظام البناء فيه 60% من إجمالي المساحة، وتتوفر ممرات للمشاة وساحات بمساحة 71940.82م2، ومرافق عامة وحكومية بنسبة 44.45% من المساحة الإجمالية للمخطط.

ويتوقع الخبراء العقاريون ارتفاع الطلب على عقارات المزاد لتعدد مميزات الاستثمار وثقة العملاء بمسوق المشروع شركة "بصمة" لإدارة العقارات والمالك المطور للمشروع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية؛ لما لها من خبرة طويلة في التطوير العقاري.

يقام المزاد الحضوري الساعة الرابعة مساء يوم الأحد 15/ 5/ 1443هـ الموافق 19/ 12/ 2021م في قاعة لافيورا حي العوالي بمدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بصمةٌ لإدارة العقارات تطرح مخطط "بن سعيدان الشفا" بالمزاد العلني
سبق

بعد النجاحات المتواصلة في إدارة وتسويق العقارات وتنظيم المزادات العقارية بمختلف مناطق ومدن المملكة، تطرح شركة "بصمة" لإدارة العقارات بالتعاون مع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أحد أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الرياض (مخطط بن سعيدان الشفا)، الذي يُعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة كون المخطط يقع وسط الامتداد العمراني ويحيط به نطاق متكامل الخدمات من البنية التحتية والطرق الرئيسية الحيوية.

يستعرض المزاد قِطَع أراضٍ سكنية باستخدامات متعددة ما بين سكني تجاري وسكني عمائر وسكني فلل بمساحة إجمالية 166.177.61م2؛ حيث تتنوع مساحات القطع لتبدأ من 363.33م2 للقطعة وبلوكات بمساحات متنوعة تبدأ من 1736.39م2 وحتى 16.199.95م2 للبلوك.

ويتميز مخطط "بن سعيدان الشفا" كأحد المخططات المطورة الواعدة جنوب الرياض؛ حيث يقع المخطط على تقاطع طريقيْ الإمام البخاري مع طريق الإمام مسلم. ومعتمد من أمانة مدينة الرياض بالنظام المطور برقم10/3314، ويمتاز المخطط بشوارع داخلية بعرض 18.15 متر، ونظام البناء فيه 60% من إجمالي المساحة، وتتوفر ممرات للمشاة وساحات بمساحة 71940.82م2، ومرافق عامة وحكومية بنسبة 44.45% من المساحة الإجمالية للمخطط.

ويتوقع الخبراء العقاريون ارتفاع الطلب على عقارات المزاد لتعدد مميزات الاستثمار وثقة العملاء بمسوق المشروع شركة "بصمة" لإدارة العقارات والمالك المطور للمشروع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية؛ لما لها من خبرة طويلة في التطوير العقاري.

يقام المزاد الحضوري الساعة الرابعة مساء يوم الأحد 15/ 5/ 1443هـ الموافق 19/ 12/ 2021م في قاعة لافيورا حي العوالي بمدينة الرياض.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
09:39 AM

بصمةٌ لإدارة العقارات تطرح مخطط "بن سعيدان الشفا" بالمزاد العلني

يُعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة.. خدمات متكاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد النجاحات المتواصلة في إدارة وتسويق العقارات وتنظيم المزادات العقارية بمختلف مناطق ومدن المملكة، تطرح شركة "بصمة" لإدارة العقارات بالتعاون مع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، أحد أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الرياض (مخطط بن سعيدان الشفا)، الذي يُعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة كون المخطط يقع وسط الامتداد العمراني ويحيط به نطاق متكامل الخدمات من البنية التحتية والطرق الرئيسية الحيوية.

يستعرض المزاد قِطَع أراضٍ سكنية باستخدامات متعددة ما بين سكني تجاري وسكني عمائر وسكني فلل بمساحة إجمالية 166.177.61م2؛ حيث تتنوع مساحات القطع لتبدأ من 363.33م2 للقطعة وبلوكات بمساحات متنوعة تبدأ من 1736.39م2 وحتى 16.199.95م2 للبلوك.

ويتميز مخطط "بن سعيدان الشفا" كأحد المخططات المطورة الواعدة جنوب الرياض؛ حيث يقع المخطط على تقاطع طريقيْ الإمام البخاري مع طريق الإمام مسلم. ومعتمد من أمانة مدينة الرياض بالنظام المطور برقم10/3314، ويمتاز المخطط بشوارع داخلية بعرض 18.15 متر، ونظام البناء فيه 60% من إجمالي المساحة، وتتوفر ممرات للمشاة وساحات بمساحة 71940.82م2، ومرافق عامة وحكومية بنسبة 44.45% من المساحة الإجمالية للمخطط.

ويتوقع الخبراء العقاريون ارتفاع الطلب على عقارات المزاد لتعدد مميزات الاستثمار وثقة العملاء بمسوق المشروع شركة "بصمة" لإدارة العقارات والمالك المطور للمشروع شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية؛ لما لها من خبرة طويلة في التطوير العقاري.

يقام المزاد الحضوري الساعة الرابعة مساء يوم الأحد 15/ 5/ 1443هـ الموافق 19/ 12/ 2021م في قاعة لافيورا حي العوالي بمدينة الرياض.

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