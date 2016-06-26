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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

عدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين

2.86 مليار جرعة لقاح حتى الآن بما يُقدّر بنحو 43 مليونًا في اليوم

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

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عدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين
سبق

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
03:11 PM

عدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين

2.86 مليار جرعة لقاح حتى الآن بما يُقدّر بنحو 43 مليونًا في اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

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38 مليار ..

38 مليار ..

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