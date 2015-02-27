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لجان العمل الميداني بحبونا تغلق وتغرم المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

شدَّدت على أهمية تحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي

قامت اللجان الميدانية بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران بالوقوف على مواقع عدة بطريق حبونا العام (مركز المحافظة) للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، تم فحص عدد من الأشخاص من المواطنين والمقيمين، وقامت اللجنة بإقفال وتغريم عدد من المحال التجارية لمخالفتها الاحترازات الصحية.

وتم خلال الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق (توكلنا)، وعدم دخول المطاعم والمحال التجارية إلا لمن قام بتحميل التطبيق، والإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

تطبيق توكلنا حبونا فيروس كورونا الجديد نجران محافظة حبونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لجان العمل الميداني بحبونا تغلق وتغرم المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

قامت اللجان الميدانية بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران بالوقوف على مواقع عدة بطريق حبونا العام (مركز المحافظة) للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، تم فحص عدد من الأشخاص من المواطنين والمقيمين، وقامت اللجنة بإقفال وتغريم عدد من المحال التجارية لمخالفتها الاحترازات الصحية.

وتم خلال الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق (توكلنا)، وعدم دخول المطاعم والمحال التجارية إلا لمن قام بتحميل التطبيق، والإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
09:36 PM

لجان العمل الميداني بحبونا تغلق وتغرم المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

شدَّدت على أهمية تحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي

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بندر آل عوض - نجران
0
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قامت اللجان الميدانية بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران بالوقوف على مواقع عدة بطريق حبونا العام (مركز المحافظة) للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، تم فحص عدد من الأشخاص من المواطنين والمقيمين، وقامت اللجنة بإقفال وتغريم عدد من المحال التجارية لمخالفتها الاحترازات الصحية.

وتم خلال الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق (توكلنا)، وعدم دخول المطاعم والمحال التجارية إلا لمن قام بتحميل التطبيق، والإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

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