النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي

وزير الطاقة الأمريكي أكد أن بلاده لا تتدخل في سياسات منظمة "أوبك"

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن بلاده تحرز تقدماً في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي.

وفي حديثه عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أكد "بيري" أن بلاده لا تتدخل في سياساتها، وإنما "نبذل كل ما في وسعنا حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي".

ووفق "رويترز"، جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال جلسة نقاش في أبوظبي، بعد يوم واحد من لقائه مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.

وزير الطاقة الأمريكي برنامج المملكة النووي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
واشنطن: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي
سبق

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن بلاده تحرز تقدماً في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي.

وفي حديثه عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أكد "بيري" أن بلاده لا تتدخل في سياساتها، وإنما "نبذل كل ما في وسعنا حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي".

ووفق "رويترز"، جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال جلسة نقاش في أبوظبي، بعد يوم واحد من لقائه مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
03:29 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:34 PM

واشنطن: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي

وزير الطاقة الأمريكي أكد أن بلاده لا تتدخل في سياسات منظمة "أوبك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,406

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن بلاده تحرز تقدماً في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي.

وفي حديثه عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أكد "بيري" أن بلاده لا تتدخل في سياساتها، وإنما "نبذل كل ما في وسعنا حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي".

ووفق "رويترز"، جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال جلسة نقاش في أبوظبي، بعد يوم واحد من لقائه مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة