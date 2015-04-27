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"أبها" يعلن عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس "كورونا"

أعلن نادي أبها تعرّض عدد من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.

وقال النادي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر": إن نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق، الاثنين، جاءت إيجابية لعدد من اللاعبين.

ويلاقي "أبها"، بعد أكثر من أسبوعين، نظيره الفيصلي، ضمن الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة 15 مايو المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أبها فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أبها" يعلن عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس "كورونا"
سبق

أعلن نادي أبها تعرّض عدد من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.

وقال النادي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر": إن نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق، الاثنين، جاءت إيجابية لعدد من اللاعبين.

ويلاقي "أبها"، بعد أكثر من أسبوعين، نظيره الفيصلي، ضمن الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة 15 مايو المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:38 PM

"أبها" يعلن عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي أبها تعرّض عدد من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.

وقال النادي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر": إن نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق، الاثنين، جاءت إيجابية لعدد من اللاعبين.

ويلاقي "أبها"، بعد أكثر من أسبوعين، نظيره الفيصلي، ضمن الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة 15 مايو المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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