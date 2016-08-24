بجوائز بلغت 30 ألف ريال.. انطلاق مسابقة "إجلال" للمتقاعدين

تضمنت حفظ سور من القرآن الكريم وفق ثلاثة تصنيفات

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" مسابقة "إجلال" للمتقاعدين، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف من خلالها قطاع المتقاعدين بمدينة الرياض، حرصاً منها على الاستغلال الأمثل لأوقاتهم، وتقوية ارتباطهم بالقرآن الكريم، وتضمنت حفظ سور من القرآن الكريم على ثلاثة مسارات: مسار سورتي البقرة وآل عمران، ومسار سور: الإسراء والكهف ومريم وطه، ومسار جزئي تبارك وعم.



وتشترط المسابقة للراغبين فيها شروطاً أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومن سكان مدينة الرياض، وألا يقل عمره عن 50 سنة، إضافة إلى الالتزام بضوابط ومواعيد المسابقة، وأن لا يكون من منسوبي الجمعية أو إماماً لمسجد.

ورصدت الجمعية جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى من كل فرع.