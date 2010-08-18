قدموا للاعبين البطيخ الأحمر لمقاومة الحرارة واستعادة طاقتهم والنتيجة كارثية

في واقعة غريبة شهدتها مباراة أوغسبورغ وهوفنهايم في الأسبوع الأول من الدوري الألماني

استعان أوغسبورغ بطريقة جديدة وغريبة لمكافحة الطقس الحار ومنح لاعبيه الطاقة خلال مواجهة هوفنهايم ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وكان أوغسبورغ متخلفًا بهدف دون رد أمام ضيفه هوفنهايم، قبل أن يمنح الحكم فترة استراحة "استثنائية" للاعبي الفريقين في الدقيقة 68، لالتقاط أنفاسهم وشرب الماء بسبب الطقس الحار.

وبحسب "روسيا اليوم"، فاجأ الطاقم التدريبي لنادي أوغسبورغ، الجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات، بتقديمه البطيخ الأحمر للاعبين ليرووا عطشهم ويستعيدوا طاقتهم، وبدا اللاعبون مستمتعين بتناولهم الفاكهة المليئة بالماء المغذي.

ولكن الأمر لم ينعكس إيجابًا على فريق أوغسبورغ، الذي انهار بعد دقائق من "استراحة البطيخ"، وتَلَقّت شباكه ثلاثة أهداف أخرى؛ لتنتهي المباراة لصالح فريق هوفنهايم برباعية نظيفة.

يشار إلى أن نتيجة المباراة لا تعكس الفوائد الحقيقية للبطيخ الأحمر على الرياضيين عمومًا؛ كون تلك الفاكهة تُعد خيارًا صحيًّا ويحث الأطباء الألمان على تناولها.