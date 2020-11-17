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"الصندوق الصناعي" و"مجلس الغرف" يوقّعان اتفاقية تدريب

بهدف تعزيز التعاون والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، اتفاقية تدريب مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، إن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن أن هذا التعاون يأتي تحقيقاً لقيم الصندوق الصناعي، وفي مقدمتها قيم التنمية والتمكين ونجاح العميل، التي تعكس حرص الصندوق الصناعي على تطوير المهارات والقدرات وزيادة المعارف وتمكين القطاع الخاص في شتى أنحاء المملكة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الأعمال السعودي تأتي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، والقطاع الصناعي خاصة الذي يحظى برعاية واهتمام أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يدعم زيادة الفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب منسوبي الغرف التجارية الصناعية حول المملكة على مبادرات وإجراءات الصندوق الصناعي ليكونوا حلقة وصل بين الصندوق الصناعي والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "كيف تبدئين مشروعك الصناعي؟" المخصص لتدريب رائدات الأعمال في المملكة.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق الصناعي" و"مجلس الغرف" يوقّعان اتفاقية تدريب
سبق

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، اتفاقية تدريب مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، إن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن أن هذا التعاون يأتي تحقيقاً لقيم الصندوق الصناعي، وفي مقدمتها قيم التنمية والتمكين ونجاح العميل، التي تعكس حرص الصندوق الصناعي على تطوير المهارات والقدرات وزيادة المعارف وتمكين القطاع الخاص في شتى أنحاء المملكة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الأعمال السعودي تأتي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، والقطاع الصناعي خاصة الذي يحظى برعاية واهتمام أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يدعم زيادة الفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب منسوبي الغرف التجارية الصناعية حول المملكة على مبادرات وإجراءات الصندوق الصناعي ليكونوا حلقة وصل بين الصندوق الصناعي والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "كيف تبدئين مشروعك الصناعي؟" المخصص لتدريب رائدات الأعمال في المملكة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
01:15 PM

"الصندوق الصناعي" و"مجلس الغرف" يوقّعان اتفاقية تدريب

بهدف تعزيز التعاون والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، اتفاقية تدريب مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، إن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن أن هذا التعاون يأتي تحقيقاً لقيم الصندوق الصناعي، وفي مقدمتها قيم التنمية والتمكين ونجاح العميل، التي تعكس حرص الصندوق الصناعي على تطوير المهارات والقدرات وزيادة المعارف وتمكين القطاع الخاص في شتى أنحاء المملكة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الأعمال السعودي تأتي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، والقطاع الصناعي خاصة الذي يحظى برعاية واهتمام أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يدعم زيادة الفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب منسوبي الغرف التجارية الصناعية حول المملكة على مبادرات وإجراءات الصندوق الصناعي ليكونوا حلقة وصل بين الصندوق الصناعي والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "كيف تبدئين مشروعك الصناعي؟" المخصص لتدريب رائدات الأعمال في المملكة.

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