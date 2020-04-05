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"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة

"تخصصي الطائف" يوزع 1300 وصفة علاجية للمرضى بمنازلهم خلال 7 أيام

قدّم 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المراجعين

أوصل منسوبو إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1381 وصفة علاجية لمنازل المرضى خلال 7 أيام منذ بدء المبادرة في كل أحياء المحافظة، والتي تأتي ضمن مبادرة إيصال الأدوية للمرضى بالمستشفى والمرضى بمركز السكر والغدد الصماء.

وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني أن أقسام وإدارات المستشفى قدمت خلال الثلاث أسابيع الماضية وحتى الآن أكثر من 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المرضى والمراجعين وفق أعلى معايير الوقاية والحماية من العدوى والتي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من "كورونا"، وحتى يتسنى للمواطن والمقيم الحصول على الخدمة وهو في منزلة ودون تكبده لعناء الحضور للمستشفى.

وأكد على استمرار المبادرات المجتمعية التي تخدم كل شرائح المجتمع بما يضمن بقاءهم في منازلهم والتزامهم بالتعليمات الرسمية في حضر التجول عن طريق تسخير المستشفى لمنصات وبرامج التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة لتكون حلقة الوصل بين المستشفى ومتلقي الخدمة الصحية والطبية ومن ذلك تحويل لقاءات واجتماعات الإدارة لاجتماعات اونلاين عبر البث المباشر يوميا لإدارة أزمة جائحة "كورونا".

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف مبادرة إيصال الأدوية للمرضى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تخصصي الطائف" يوزع 1300 وصفة علاجية للمرضى بمنازلهم خلال 7 أيام
سبق

أوصل منسوبو إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1381 وصفة علاجية لمنازل المرضى خلال 7 أيام منذ بدء المبادرة في كل أحياء المحافظة، والتي تأتي ضمن مبادرة إيصال الأدوية للمرضى بالمستشفى والمرضى بمركز السكر والغدد الصماء.

وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني أن أقسام وإدارات المستشفى قدمت خلال الثلاث أسابيع الماضية وحتى الآن أكثر من 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المرضى والمراجعين وفق أعلى معايير الوقاية والحماية من العدوى والتي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من "كورونا"، وحتى يتسنى للمواطن والمقيم الحصول على الخدمة وهو في منزلة ودون تكبده لعناء الحضور للمستشفى.

وأكد على استمرار المبادرات المجتمعية التي تخدم كل شرائح المجتمع بما يضمن بقاءهم في منازلهم والتزامهم بالتعليمات الرسمية في حضر التجول عن طريق تسخير المستشفى لمنصات وبرامج التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة لتكون حلقة الوصل بين المستشفى ومتلقي الخدمة الصحية والطبية ومن ذلك تحويل لقاءات واجتماعات الإدارة لاجتماعات اونلاين عبر البث المباشر يوميا لإدارة أزمة جائحة "كورونا".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:40 PM

"تخصصي الطائف" يوزع 1300 وصفة علاجية للمرضى بمنازلهم خلال 7 أيام

قدّم 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أوصل منسوبو إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1381 وصفة علاجية لمنازل المرضى خلال 7 أيام منذ بدء المبادرة في كل أحياء المحافظة، والتي تأتي ضمن مبادرة إيصال الأدوية للمرضى بالمستشفى والمرضى بمركز السكر والغدد الصماء.

وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني أن أقسام وإدارات المستشفى قدمت خلال الثلاث أسابيع الماضية وحتى الآن أكثر من 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المرضى والمراجعين وفق أعلى معايير الوقاية والحماية من العدوى والتي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من "كورونا"، وحتى يتسنى للمواطن والمقيم الحصول على الخدمة وهو في منزلة ودون تكبده لعناء الحضور للمستشفى.

وأكد على استمرار المبادرات المجتمعية التي تخدم كل شرائح المجتمع بما يضمن بقاءهم في منازلهم والتزامهم بالتعليمات الرسمية في حضر التجول عن طريق تسخير المستشفى لمنصات وبرامج التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة لتكون حلقة الوصل بين المستشفى ومتلقي الخدمة الصحية والطبية ومن ذلك تحويل لقاءات واجتماعات الإدارة لاجتماعات اونلاين عبر البث المباشر يوميا لإدارة أزمة جائحة "كورونا".

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