النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زين" تنجح في اختبار أعلى تغطية للجيل الخامس في الأماكن المغلقة

كأسرع مزود خدمة في منطقة الشرق الأوسط

وصلت "زين السعودية" إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل المباني بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خلال تجربتها الناجحة من نظام الراديو الداخلي، وذلك في مقرها الرئيسي في جدة. حيث إن نظام ASiR لشبكة الجيل الخامس يمكن أن يدعم شبكة مختلطة بين الجيلين الرابع والخامس على المنصة نفسها.


ويوفر هذا النموذج، إلى جانب السرعات الفائقة، تغطية شاملة من دون أي تراجع في نسب الوصول العالية داخل المباني ذات الأدوار المتعددة، بما فيها المكاتب المفتوحة والمكاتب المغلقة وغرف الاجتماعات التي عادةً ما تنخفض فيها نسب التغطية إلى حد كبير جراء التصميم العميق للمبنى أو البعد الجغرافي عن برج التغطية.

فمن خلال تقنية ASiR، توفر "زين السعودية" حلاً داخلياً محدثاً يلبي متطلبات عدة أبرزها التكلفة المنخفضة، والمنتج صغير الحجم، والتغطية الداخلية الشاملة، وذلك للحفاظ على تجربة مستخدم ثابتة لشبكات الجيل الخامس.

وكانت "زين السعودية" قد أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة في شهر أكتوبر من عام 2019م، وتغطي حالياً 50 مدينة في المملكة من خلال أكثر من 4700 برج. ومن خلال هذه الاستثمارات والمبادرات النوعية، أصبحت "زين السعودية" أحد الممكنين في عملية التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهماً مباشراً في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرقمية الطموحة التي أقرتها المملكة مؤخراً.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين" تنجح في اختبار أعلى تغطية للجيل الخامس في الأماكن المغلقة
سبق

وصلت "زين السعودية" إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل المباني بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خلال تجربتها الناجحة من نظام الراديو الداخلي، وذلك في مقرها الرئيسي في جدة. حيث إن نظام ASiR لشبكة الجيل الخامس يمكن أن يدعم شبكة مختلطة بين الجيلين الرابع والخامس على المنصة نفسها.


ويوفر هذا النموذج، إلى جانب السرعات الفائقة، تغطية شاملة من دون أي تراجع في نسب الوصول العالية داخل المباني ذات الأدوار المتعددة، بما فيها المكاتب المفتوحة والمكاتب المغلقة وغرف الاجتماعات التي عادةً ما تنخفض فيها نسب التغطية إلى حد كبير جراء التصميم العميق للمبنى أو البعد الجغرافي عن برج التغطية.

فمن خلال تقنية ASiR، توفر "زين السعودية" حلاً داخلياً محدثاً يلبي متطلبات عدة أبرزها التكلفة المنخفضة، والمنتج صغير الحجم، والتغطية الداخلية الشاملة، وذلك للحفاظ على تجربة مستخدم ثابتة لشبكات الجيل الخامس.

وكانت "زين السعودية" قد أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة في شهر أكتوبر من عام 2019م، وتغطي حالياً 50 مدينة في المملكة من خلال أكثر من 4700 برج. ومن خلال هذه الاستثمارات والمبادرات النوعية، أصبحت "زين السعودية" أحد الممكنين في عملية التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهماً مباشراً في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرقمية الطموحة التي أقرتها المملكة مؤخراً.


25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:22 PM

"زين" تنجح في اختبار أعلى تغطية للجيل الخامس في الأماكن المغلقة

كأسرع مزود خدمة في منطقة الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
535

وصلت "زين السعودية" إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل المباني بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خلال تجربتها الناجحة من نظام الراديو الداخلي، وذلك في مقرها الرئيسي في جدة. حيث إن نظام ASiR لشبكة الجيل الخامس يمكن أن يدعم شبكة مختلطة بين الجيلين الرابع والخامس على المنصة نفسها.


ويوفر هذا النموذج، إلى جانب السرعات الفائقة، تغطية شاملة من دون أي تراجع في نسب الوصول العالية داخل المباني ذات الأدوار المتعددة، بما فيها المكاتب المفتوحة والمكاتب المغلقة وغرف الاجتماعات التي عادةً ما تنخفض فيها نسب التغطية إلى حد كبير جراء التصميم العميق للمبنى أو البعد الجغرافي عن برج التغطية.

فمن خلال تقنية ASiR، توفر "زين السعودية" حلاً داخلياً محدثاً يلبي متطلبات عدة أبرزها التكلفة المنخفضة، والمنتج صغير الحجم، والتغطية الداخلية الشاملة، وذلك للحفاظ على تجربة مستخدم ثابتة لشبكات الجيل الخامس.

وكانت "زين السعودية" قد أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة في شهر أكتوبر من عام 2019م، وتغطي حالياً 50 مدينة في المملكة من خلال أكثر من 4700 برج. ومن خلال هذه الاستثمارات والمبادرات النوعية، أصبحت "زين السعودية" أحد الممكنين في عملية التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهماً مباشراً في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرقمية الطموحة التي أقرتها المملكة مؤخراً.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,797

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة