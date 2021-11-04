"إرادة الرياض" يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستهدف العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين

دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة وقسم الباطنة.

وتستهدف الحملة العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين؛ بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها.

وأوضح الدكتور القحطاني أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأشار إلى تأكيدات الوزارة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

ويقوم على الحملة أطباء باطنة وفنيو مكافحة العدوى وصحة العاملين، مع وجود فِرَق مناوبة في الفترة المسائية لتطعيم العاملين في هذه الفترة من الممارسين الصحيين والمراجعين.