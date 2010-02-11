تنطلق غدًا .. بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء تعود في نسختها الثانية

تنطلق غدًا الجمعة بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء، إحدى الفعاليّات الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية. وتُقام البطولة في محافظة العلا، وتُعد نسخة فريدة من نوعها لواحدة من أقدم الرياضات في العالم، ونقدم فيما يلي لمحة عن الفعاليّة التي تجمع باقةً واسعة من الأنشطة المتنوعة في مجالات الرياضة، والتاريخ، والأزياء، والترفيه وغيرها. عن البطولة تُعــد بطولــة ريتشــارد ميــل العــلا بولــو الصحــراء حديثــة مــن نوعهــا والأولى التي تُقام فـي بيئـة صحراويـة، وهـي أولـى البطولات الرسـمية التـي تُقـام في السـعودية تحـت إشـراف الاتحاد السـعودي للبولـو. والآن وفـي نسـختها الثانيـة، تجسـد البطولـة التـزام الهيئـة الملكيـة لمحافظـة العلا نحـو رياضـة الفروسـية لأجل تعزيـز الروابـط التاريخيـة العريقـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية والتـي تجمـع بيـن تـراث الفروسـية والثقافـة والفنـون. ومع مكانتها الرفيعة، فإن بطولة فريدة من نوعها مثل هذه تحتـاج إلـى مـكان مناسب لإقامتها، وتوفـر العلا ببيئتها الطبيعيــة الخلابة أفضــل منصــة مناسبة للغاية لإقامة مثـل هـذه الفعاليّـة الشـيقة. وتسـلط فعاليـّة ”بولـو الصحـراء“ الضـوء علـى الخبايـا غيـر المستكشـفة طـوال 2000 عام مـن تاريـخ البشـرية فـي هـذا المـكان، وتمثـل تشـجيعًا للسـياحة المسـتدامة فـي المنطقـة، علاوة علـى أنهـا توفـر منصـة للفنـون والثقافـة داخـل المجتمـع المحلـي. وتعد بطولـة ريتشـارد ميـل العلا بولـو الصحـراء مــن أبــرز الفعاليّــات المقامـة فـي مهرجـان شـتاء طنطـورة، وهو أول مهرجـان موسـيقي وثقافـي فـي المملكـة، حيث جاء هذا العام تحت مظلة جديدة للفعاليّات باسم موسم لحظات العلا، ويصاحب المهرجان ثلاثة مهرجانات أخرى مميزة هي فنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العافية والاسترخاء. تأتي بطولة ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء لتختتم مهرجان شتاء طنطورة وتزامنًا مع إطلاق مهرجان فنون العلا والذي يبدأ في 11 فبراير إلى 30 مارس 2022. تاريخ رياضة البولو تعد البولو من الرياضات العريقة التي تعود أصولها إلى القرن الخامس قبل الميلاد أو قبل ذلك تبعًا لبعض المؤرخين. ونشـأت فكـرة اللعبـة بهـدف تدريـب الفرسـان علـى القتـال علـى ظهـر الخيـل خلال الحـرب، حيث كانـت إحدى الأنشطة البدنية التـي مارسـتها القبائـل المحاربـة فـي بـلاد فـارس والتـي توسـعت بعـد وقـت قصيـر إلـى الغـرب لتصـل إلـى الجزيـرة العربيـة وشـرق آسـيا. وشـهدت بدايـات اللعبـة، التـي اشـتهرت تاريخيـًا بأنهـا لعبـة الملـوك، مشـاركة فـرق مكونـة مـن 100 فـارس أو أكثـر علـى أرض الملعـب الـذي كان أشـبه بسـاحة قتـال. وبـدأت رياضـة البولـو فـي بدايـات القـرن التاسـع عشـر، بإضافـة بضعـة قوانيـن، ولكنهـا كانـت لا تـزال تسـمح بمشـاركة فـرق يصـل عـدد أفرادهـا إلـى ثمانيـة لاعبين. وتطـورت قواعـد الرياضـة مـع إدخـال كثيـر مـن التعديلات علـى قوانينهـا، وتزايـدت شـعبيتها بيـن صفـوف الجماهيـر، حيـث شـهدت بعـض المباريـات فـي الملاعب الكبـرى حضـور 10 آلاف متفـرج. ولا تـزال البولـو إحـدى الرياضـات الحماسـية سـريعة النمـو فـي وقتنـا الحالـي، ولكنهـا اكتسـبت قواعـد عالميـة تتيـح مشـاركة لاعبين محترفيـن مـن مختلـف أنحـاء العالـم فـي بطولاتها الكبـرى، مـع احتفاظهـا حتـى اليـوم بلقـب رياضـة الملـوك. موعد الفعاليّة بعد نجاح الاتحاد السعودي للبولو في تنظيم النسخة الأولى في عام 2020، تعود البطولة هذا العام كجزءٍ من فعاليّات مهرجان شتاء طنطورة، حيث تتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنظيمها يومي 11-12 فبراير 2022. وتبدأ المباريات في الساعة 3 عصرًا و5 مساءً يوم الجمعة؛ و2 ظهرًا و4 عصرًا يوم السبت. مكان الفعاليّة تُعد بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء فعاليّة حصرية تستضيفها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، والتي تُعد منطقة فريدة من نوعها في شبه الجزيرة العربية، وتضم منطقة الحِجر، المدرجة تحت قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي. وتوفر الفعاليّة التي تُقام وسط الصحراء والتكوينات الصخرية المميزة تجربة لا تُنسى لعشاق ركوب الخيل. الفرق المتنافسة فريق العلا: 1. الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود (السعودية) 2. محمد الحبتور (الإمارات) 3. أدولفو كامبياسو (الأرجنتين) فريق السعودية: 1. الأمير سلمان بن منصور آل سعود (السعودية) 2. خوان مارتن نيرو (الأرجنتين) 3. د. حسام الزواوي (السعودية) فريق ريتشارد ميل: 1. نور أبو خضرة (السعودية) 2. ميليسا غانزي (الولايات المتحدة الأمريكية) 3. بابلو ماك دونو (الأرجنتين) فريق بينتلي: 1. الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (السعودية) 2. جان فرنسوا ديكو (فرنسا) 3. ديفيد بيلون سـتيرلنج (الأوروغواي). حضور فعاليّات البطولة تتيح التذاكر المخصصة ليومين للضيوف الدخول إلى جميع المباريات، فضلاً عن مجموعةٍ مختارة من المناطق المخصصة، حيث يمكنهم الاستمتاع من مواقعهم بأشهى المأكولات والمشروبات. وتوفر تذاكر الفئة الممتازة تجربة الطاولات الشخصية التي تتيح للضيوف الاستمتاع بالأطباق الفاخرة ومشاهدة العروض الترفيهية الحية، فضلاً عن فرص لقاء اللاعبين المشاركين. ويمكن شراء التذاكر المخصصة للفعاليتين من خلال الرابط: www.experiencealula.com .

تنطلق غدًا .. بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء تعود في نسختها الثانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 تنطلق غدًا الجمعة بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء، إحدى الفعاليّات الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.



وتُقام البطولة في محافظة العلا، وتُعد نسخة فريدة من نوعها لواحدة من أقدم الرياضات في العالم، ونقدم فيما يلي لمحة عن الفعاليّة التي تجمع باقةً واسعة من الأنشطة المتنوعة في مجالات الرياضة، والتاريخ، والأزياء، والترفيه وغيرها.



عن البطولة

تُعــد بطولــة ريتشــارد ميــل العــلا بولــو الصحــراء حديثــة مــن نوعهــا والأولى التي تُقام فـي بيئـة صحراويـة، وهـي أولـى البطولات الرسـمية التـي تُقـام في السـعودية تحـت إشـراف الاتحاد السـعودي للبولـو. والآن وفـي نسـختها الثانيـة، تجسـد البطولـة التـزام الهيئـة الملكيـة لمحافظـة العلا نحـو رياضـة الفروسـية لأجل تعزيـز الروابـط التاريخيـة العريقـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية والتـي تجمـع بيـن تـراث الفروسـية والثقافـة والفنـون.



ومع مكانتها الرفيعة، فإن بطولة فريدة من نوعها مثل هذه تحتـاج إلـى مـكان مناسب لإقامتها، وتوفـر العلا ببيئتها الطبيعيــة الخلابة أفضــل منصــة مناسبة للغاية لإقامة مثـل هـذه الفعاليّـة الشـيقة. وتسـلط فعاليـّة ”بولـو الصحـراء“ الضـوء علـى الخبايـا غيـر المستكشـفة طـوال 2000 عام مـن تاريـخ البشـرية فـي هـذا المـكان، وتمثـل تشـجيعًا للسـياحة المسـتدامة فـي المنطقـة، علاوة علـى أنهـا توفـر منصـة للفنـون والثقافـة داخـل المجتمـع المحلـي.



وتعد بطولـة ريتشـارد ميـل العلا بولـو الصحـراء مــن أبــرز الفعاليّــات المقامـة فـي مهرجـان شـتاء طنطـورة، وهو أول مهرجـان موسـيقي وثقافـي فـي المملكـة، حيث جاء هذا العام تحت مظلة جديدة للفعاليّات باسم موسم لحظات العلا، ويصاحب المهرجان ثلاثة مهرجانات أخرى مميزة هي فنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العافية والاسترخاء. تأتي بطولة ريتشارد ميل العلا بولو الصحراء لتختتم مهرجان شتاء طنطورة وتزامنًا مع إطلاق مهرجان فنون العلا والذي يبدأ في 11 فبراير إلى 30 مارس 2022.



تاريخ رياضة البولو

تعد البولو من الرياضات العريقة التي تعود أصولها إلى القرن الخامس قبل الميلاد أو قبل ذلك تبعًا لبعض المؤرخين. ونشـأت فكـرة اللعبـة بهـدف تدريـب الفرسـان علـى القتـال علـى ظهـر الخيـل خلال الحـرب، حيث كانـت إحدى الأنشطة البدنية التـي مارسـتها القبائـل المحاربـة فـي بـلاد فـارس والتـي توسـعت بعـد وقـت قصيـر إلـى الغـرب لتصـل إلـى الجزيـرة العربيـة وشـرق آسـيا.



وشـهدت بدايـات اللعبـة، التـي اشـتهرت تاريخيـًا بأنهـا لعبـة الملـوك، مشـاركة فـرق مكونـة مـن 100 فـارس أو أكثـر علـى أرض الملعـب الـذي كان أشـبه بسـاحة قتـال. وبـدأت رياضـة البولـو فـي بدايـات القـرن التاسـع عشـر، بإضافـة بضعـة قوانيـن، ولكنهـا كانـت لا تـزال تسـمح بمشـاركة فـرق يصـل عـدد أفرادهـا إلـى ثمانيـة لاعبين.



وتطـورت قواعـد الرياضـة مـع إدخـال كثيـر مـن التعديلات علـى قوانينهـا، وتزايـدت شـعبيتها بيـن صفـوف الجماهيـر، حيـث شـهدت بعـض المباريـات فـي الملاعب الكبـرى حضـور 10 آلاف متفـرج. ولا تـزال البولـو إحـدى الرياضـات الحماسـية سـريعة النمـو فـي وقتنـا الحالـي، ولكنهـا اكتسـبت قواعـد عالميـة تتيـح مشـاركة لاعبين محترفيـن مـن مختلـف أنحـاء العالـم فـي بطولاتها الكبـرى، مـع احتفاظهـا حتـى اليـوم بلقـب رياضـة الملـوك.



موعد الفعاليّة

بعد نجاح الاتحاد السعودي للبولو في تنظيم النسخة الأولى في عام 2020، تعود البطولة هذا العام كجزءٍ من فعاليّات مهرجان شتاء طنطورة، حيث تتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنظيمها يومي 11-12 فبراير 2022. وتبدأ المباريات في الساعة 3 عصرًا و5 مساءً يوم الجمعة؛ و2 ظهرًا و4 عصرًا يوم السبت.



مكان الفعاليّة

تُعد بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء فعاليّة حصرية تستضيفها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، والتي تُعد منطقة فريدة من نوعها في شبه الجزيرة العربية، وتضم منطقة الحِجر، المدرجة تحت قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي. وتوفر الفعاليّة التي تُقام وسط الصحراء والتكوينات الصخرية المميزة تجربة لا تُنسى لعشاق ركوب الخيل.



الفرق المتنافسة



فريق العلا:

1. الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود (السعودية)

2. محمد الحبتور (الإمارات)

3. أدولفو كامبياسو (الأرجنتين)



فريق السعودية:

1. الأمير سلمان بن منصور آل سعود (السعودية)

2. خوان مارتن نيرو (الأرجنتين)

3. د. حسام الزواوي (السعودية)



فريق ريتشارد ميل:

1. نور أبو خضرة (السعودية)

2. ميليسا غانزي (الولايات المتحدة الأمريكية)

3. بابلو ماك دونو (الأرجنتين)



فريق بينتلي:

1. الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (السعودية)

2. جان فرنسوا ديكو (فرنسا)

3. ديفيد بيلون سـتيرلنج (الأوروغواي).



حضور فعاليّات البطولة

تتيح التذاكر المخصصة ليومين للضيوف الدخول إلى جميع المباريات، فضلاً عن مجموعةٍ مختارة من المناطق المخصصة، حيث يمكنهم الاستمتاع من مواقعهم بأشهى المأكولات والمشروبات.



وتوفر تذاكر الفئة الممتازة تجربة الطاولات الشخصية التي تتيح للضيوف الاستمتاع بالأطباق الفاخرة ومشاهدة العروض الترفيهية الحية، فضلاً عن فرص لقاء اللاعبين المشاركين.



ويمكن شراء التذاكر المخصصة للفعاليتين من خلال الرابط: www.experiencealula.com.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 10:34 PM

تنطلق غدًا .. بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء تعود في نسختها الثانية وسط ترقب واهتمام كبير مع اقتراب موعد البطولة العالمية





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