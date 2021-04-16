وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.

كورونا يُدخل 74.834 إصابة و834 حالة وفاة إلى سجلاته بالولايات المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-16 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة. وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 10:41 PM

كورونا يُدخل 74.834 إصابة و834 حالة وفاة إلى سجلاته بالولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.