وضمّ الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، مميزات عدة، هي: تصميم عصري وجذاب بألوان زاهية تتماشى مع التصاميم الرائجة حالياً، وتحسين رحلة العميل في الموقع، وإعادة تصميم الصفحات الداخلية بالبرامج بما يتناسب مع محتوى كل برنامج، وتمّ الاعتماد في التصميم على الصور بشكل أكثر نظراً لتركيز العملاء على الصور وقراءة العناوين، ويتناسب التصميم الجديد مع محركات البحث وجميع متصفحات الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مع المعايير العالمية وبرمجة المواقع الإلكترونية.

طوّر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الموقع الإلكتروني، وذلك لتحسين تجربة العميل في خطوة تتواكب مع مراحل التطوير والتغيير الراهنة التي يشهدها "هدف".

"هدف": طوّرنا الموقع الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-05 طوّر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الموقع الإلكتروني، وذلك لتحسين تجربة العميل في خطوة تتواكب مع مراحل التطوير والتغيير الراهنة التي يشهدها "هدف". وضمّ الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، مميزات عدة، هي: تصميم عصري وجذاب بألوان زاهية تتماشى مع التصاميم الرائجة حالياً، وتحسين رحلة العميل في الموقع، وإعادة تصميم الصفحات الداخلية بالبرامج بما يتناسب مع محتوى كل برنامج، وتمّ الاعتماد في التصميم على الصور بشكل أكثر نظراً لتركيز العملاء على الصور وقراءة العناوين، ويتناسب التصميم الجديد مع محركات البحث وجميع متصفحات الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مع المعايير العالمية وبرمجة المواقع الإلكترونية. وراعت إجراءات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "هدف" www.hrdf.org.sa، خصوصية البحث وسهولة التصفح والوصول للخدمات المطلوبة بكل يسر وسهولة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 01:46 PM

"هدف": طوّرنا الموقع الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل في خطوة تتواكب مع مراحل التطوير والتغيير الراهنة التي يشهدها





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طوّر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الموقع الإلكتروني، وذلك لتحسين تجربة العميل في خطوة تتواكب مع مراحل التطوير والتغيير الراهنة التي يشهدها "هدف".

وضمّ الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، مميزات عدة، هي: تصميم عصري وجذاب بألوان زاهية تتماشى مع التصاميم الرائجة حالياً، وتحسين رحلة العميل في الموقع، وإعادة تصميم الصفحات الداخلية بالبرامج بما يتناسب مع محتوى كل برنامج، وتمّ الاعتماد في التصميم على الصور بشكل أكثر نظراً لتركيز العملاء على الصور وقراءة العناوين، ويتناسب التصميم الجديد مع محركات البحث وجميع متصفحات الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مع المعايير العالمية وبرمجة المواقع الإلكترونية.

وراعت إجراءات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "هدف" www.hrdf.org.sa، خصوصية البحث وسهولة التصفح والوصول للخدمات المطلوبة بكل يسر وسهولة.