جديد كورونا.. إصابة مئات الآلاف بأوروبا وفرنسا تتخذ إجراءات مشددة للحد من العدوى

الفيروس أصاب 809 مصري و329 بالكويت و123 في موريتانيا

سجلت مصر 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 28 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 383003 من ضمنهم 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة.

وفي بريطانيا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 129471 إصابة جديدة و 18 وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الأربعاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12,338,676، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,021.

وسجلت فرنسا 179807 إصابات، وقررت الحكومة الفرنسية أمس اتخاذ إجراءات مشددة للحد من الإصابات، من بينها وضع حدود قصوى للتجمعات الكبيرة، وحظر تناول الأطعمة والمشروبات في وسائل النقل العام وإلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وبلغت الإصابات الجديدة في إيطاليا 78313 حالة و200 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد بلغت 5.76 ملايين ، فيما بلغ مجموع الوفيات 136955.

وسجلت اليونان 21657 إصابة جديدة، حيث أشارت وزارة الصحة اليونانية إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 1105885، فيما بلغ مجموع الوفيات 20557.

وسجلت الكويت 329 إصابة جديدة و 56 حالة شفاء دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 415678، والمتعافين 411442، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 2468 .

وكذلك سجَّلت موريتانيا 123 إصابة جديدة، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40737، فيما بلغ مجموع الوفيات 862.